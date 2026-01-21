Мать пловца Свечникова заявила о похожих тату на найденном в Босфоре теле

Николай Свечников (Фото: соцсети)

Татуировки на теле, найденном в Босфоре, похожи на тату, которые были у пропавшего в августе 2025 года пловца Николая Свечникова. Об этом «РИА Новости» рассказала его мать Свечникова Галина.

«По татуировкам, нам говорят, что да. [Это он] на 80%», — сказала она.

При этом жена пропавшего пловца сообщила РБК, что у семьи пока нет информации о тату. «Данных о татуировках нет пока, сегодня будет известно», — уточнила супруга Свечникова.

РБК обратился за комментарием к матери Николая Свечникова.

20 января турецкое агентство IHA сообщило, что на берегу Босфора обнаружили неопознанное тело мужчины, которое, предположительно, принадлежит Николаю Свечникову. Жена пловца в тот же день сообщила, что отправилась на опознание. Позднее она рассказала РБК, что ее не допустили к очному опознанию тела, но показали фотографии. По ее словам, мужчина на снимках «на 100%» похож на ее супруга. Как уточнили в Генконсульстве России в Стамбуле, для установления личности потребуется ДНК-экспертиза.

Николай Свечников — кандидат в мастера спорта — пропал 24 августа 2025 года во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек. Россиянин не вышел на связь после завершения заплыва.

В поисках задействовали вертолеты и лодки с дайверами и гидролокатором, но россиянина так и не нашли. Один из участников заплыва заявил, что Свечников отстал от других пловцов в самом начале соревнования. Поиски пловца прекратились в октябре 2025 года.