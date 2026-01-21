Мать пловца Свечникова заявила о похожих тату на найденном в Босфоре теле
Татуировки на теле, найденном в Босфоре, похожи на тату, которые были у пропавшего в августе 2025 года пловца Николая Свечникова. Об этом «РИА Новости» рассказала его мать Свечникова Галина.
«По татуировкам, нам говорят, что да. [Это он] на 80%», — сказала она.
При этом жена пропавшего пловца сообщила РБК, что у семьи пока нет информации о тату. «Данных о татуировках нет пока, сегодня будет известно», — уточнила супруга Свечникова.
РБК обратился за комментарием к матери Николая Свечникова.
20 января турецкое агентство IHA сообщило, что на берегу Босфора обнаружили неопознанное тело мужчины, которое, предположительно, принадлежит Николаю Свечникову. Жена пловца в тот же день сообщила, что отправилась на опознание. Позднее она рассказала РБК, что ее не допустили к очному опознанию тела, но показали фотографии. По ее словам, мужчина на снимках «на 100%» похож на ее супруга. Как уточнили в Генконсульстве России в Стамбуле, для установления личности потребуется ДНК-экспертиза.
Николай Свечников — кандидат в мастера спорта — пропал 24 августа 2025 года во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек. Россиянин не вышел на связь после завершения заплыва.
В поисках задействовали вертолеты и лодки с дайверами и гидролокатором, но россиянина так и не нашли. Один из участников заплыва заявил, что Свечников отстал от других пловцов в самом начале соревнования. Поиски пловца прекратились в октябре 2025 года.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика