Кличко предостерег Зеленского от конфликта на фоне кризиса в Киеве

Кличко предрек гуманитарную катастрофу из-за проблем со светом и водой в Киеве
Сюжет
Военная операция на Украине
Кличко назвал критической ситуацию с водой и отоплением, но предупредил о «неразумном» разжигании конфликта после критики Зеленского. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам
Фото: Thomas Peter / Getty Images
Фото: Thomas Peter / Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко предостерег от разжигания политического конфликта внутри Украины после критики президента Владимира Зеленского из-за проблем с электричеством, отоплением и водоснабжением в столице, сообщает The Times.

Как пишет газета, Зеленский попытался возложить на Кличко вину за длительные отключения электроэнергии, заявив, что «город был менее подготовлен, чем Харьков». Однако мэр украинской столицы ответил, что президент «неразумно» разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство. По его словам, Зеленский отказал ему в просьбе о встрече для обсуждения энергетического кризиса.

Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК и энергетике Украины
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Более 1 млн жителей Киева остались без света, более 4 тыс. многоквартирных домов — без тепла, сообщил накануне Зеленский. По данным властей, в столице полностью восстановлено водоснабжение. Однако в отдельных районах сохраняется пониженное давление, поэтому вода может не доходить на верхние этажи, предупредили в правительстве.

Украинский лидер называл нынешнюю зиму «самой холодной и темной» с начала военных действий. По его словам, энергетическая система страны, поврежденная российскими ударами, в настоящее время способна покрыть только 60% потребностей в электричестве. На Украине действует режим чрезвычайной ситуации.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Последние удары были ответом на украинские атаки на гражданские объекты на территории России, сообщало Минобороны.

Виталий Кличко Киев энергетика электричество катастрофа
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
