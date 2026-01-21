 Перейти к основному контенту
Общество
В Соцфонде объяснили, как будут перечисляться проиндексированные пособия

Соцфонд: проиндексированные пособия будут перечисляться людям автоматически
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Проиндексированные выплаты, которые россияне начнут получать с 1 февраля, Социальный фонд произведет автоматически. Получателям не придется никуда обращаться, сообщает пресс-служба фонда.

Индексация в 5,6% в первую очередь затронет ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, включая людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны. На тот же процент вырастет размер материнского капитала. Наибольшая прибавка ожидает семьи, которые пока не использовали средства сертификата. Для них сумма капитала увеличится более чем на 38 тысяч руб. и составит почти 729 тыс. руб., а при оформлении повышенного капитала на второго ребенка — вырастет на 51 тыс. руб., до 963 тыс. руб. Индексации также подлежит остаток средств на сертификатах, которыми уже частично распорядились.

Соцфонд пересчитал пенсии 400 тыс. многодетных матерей
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Кроме того, будут повышены и другие выплаты семьям: ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, которое с февраля составит 28,5 тыс. руб. При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 8 лет или нескольких братьев и сестер единовременная выплата превысит 217 тыс. руб.

Повышение также коснется страховых выплат по производственному травматизму и профзаболеваниям. Максимальный размер единовременной страховой выплаты вырастет до 163,6 тыс. руб., максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности (больничного) в таких случаях — до 503 тыс. руб., а предельное ежемесячное пособие при утрате трудоспособности составит 125,8 тыс. руб.

Автоматически будет увеличена и денежная компенсация за набор социальных услуг, которую льготники могут получать вместо натуральной формы (лекарства, путевки, проезд). Ее размер с 1 февраля составит 1,8 тыс. руб.

