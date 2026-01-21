 Перейти к основному контенту
Приставы открыли еще одно производство в отношении имущества Чубайса

Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Судебные приставы возбудили новое исполнительное производство об аресте активов экс-главы «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Материалы поступили приставам из Арбитражного суда Москвы, пишет ТАСС. В них указано, что на счета Чубайса и еще 12 ответчиков наложен обеспечительный арест на общую сумму почти в 11,9 млрд рублей. По данным «РИА Новости», исполнительное производство было заведено 12 января по исполнительному листу, выданному 23 декабря 2025 года.

Суд назначил на 1 апреля собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания, говорится в документе инстанции. Среди других ответчиков — экс-заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, бывший зампредседателя правления, исполнительный директор УК «Роснано» Борис Подольский (находится под следствием), экс-член правления УК «Роснано» Герман Пихоя и др. Их имущество тоже попало под арест.

Помимо этого, на Чубайса все еще возбуждено производство от 17 апреля 2025 года о наложении ареста на имущество. По этому иску «Роснано» потребовала арестовать деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд руб., суд встал на сторону компании. 

Госкорпорация сообщила, что ее иск связан с намерением возместить убытки, которые она понесла из-за нереализованного проекта гибких планшетов («планшетов Чубайса») дочерней компании Plastic Logic. Ранее сумма ущерба по ее делу оценивалась в 13 млрд руб., в конце апреля стало известно, что она снизилась до 6 млрд руб. «Роснано» поясняла, что инвестиции в рамках этого проекта уходили в адрес юрлиц, зарегистрированных за рубежом.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. В марте 2022 года он уехал из России.

Материал дополняется

