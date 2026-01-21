Трамп заявил о «потрясающем» оружии у США, про которое никто не знает
США обладают оружием, о котором другие не осведомлены, ответил американский президент на вопрос о применении гиперзвукового оружия при похищении ныне бывшего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
«У нас есть оружие, о котором никто не знает. Наверное, лучше об этом не говорить, но у нас есть потрясающее оружие», — сказал он (цитата по Daily Beast).
10 января пресс-секретарь Белого Дома Каролайн Левитт в соцсети X сделала репост интервью с человеком, представившегося охранником Мадуро, ставшего свидетелем его похищения. Он рассказал, что спустившиеся американские солдаты использовали необычное оружие, выстрелы которого были похожи на «сильную звуковую волну».
В ходе операции по захвату Мадуро американцы использовали неизвестное оружие, с которым местные военные до сих пор не сталкивались, писала и New York Post со ссылкой на неназванного венесуэльского военного. По его словам, он находился на дежурстве, когда внезапно отказали все радары системы ПВО, а в небе оказалось множество беспилотников, а затем и вертолеты.
«Происходившее затем не было сражением, это была бойня. Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, некоторые стали рвать кровью. Мы упали на землю, не в силах двигаться», — указывал он.
