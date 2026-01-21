Гладков заявил о напряженной ситуации в Белгородской области из-за атак

Фото: Александр Река / ТАСС

В Белгородской области ситуация после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Минеры завершат разминирование, проверку территорий там, куда прилетели вражеские ракеты, и восстановительные работы начнутся в полном объеме», — написал Гладков.

Накануне в селе Головчино (Белгородская область) погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. После удара по коммерческому объекту Тайлоков выехал на место для оценки последствий и оказания помощи жителям. Когда он находился на территории, по которой был нанесен удар, произошла повторная атака. Беспилотник ударил по парковке рядом с объектом, Тайлоков получил тяжелые ранения и скончался.

9 января Белгород подвергся ракетному удару, был поврежден объект инженерной инфраструктуры. В Белгородской области на тот момент без тепла и электроэнергии остались более 550 тыс. жителей региона, почти 200 тыс. человек остались без воды.