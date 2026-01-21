 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков заявил о напряженной ситуации в Белгородской области из-за атак

Глава Белгородской области Гладков заявил о напряженной ситуации после атаки ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В Белгородской области ситуация после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Минеры завершат разминирование, проверку территорий там, куда прилетели вражеские ракеты, и восстановительные работы начнутся в полном объеме», — написал Гладков.

Накануне в селе Головчино (Белгородская область) погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. После удара по коммерческому объекту Тайлоков выехал на место для оценки последствий и оказания помощи жителям. Когда он находился на территории, по которой был нанесен удар, произошла повторная атака. Беспилотник ударил по парковке рядом с объектом, Тайлоков получил тяжелые ранения и скончался.

Более 550 тыс. человек в Белгородской области остались без света и тепла
Политика

9 января Белгород подвергся ракетному удару, был поврежден объект инженерной инфраструктуры. В Белгородской области на тот момент без тепла и электроэнергии остались более 550 тыс. жителей региона, почти 200 тыс. человек остались без воды.

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
