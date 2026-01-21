 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Реклама
Спорт⁠,
0

Россияне набрали шесть очков в матче «Монреаль» — «Миннесота» в НХЛ

Российские хоккеисты набрали шесть очков в матче «Монреаль» — «Миннесота» в НХЛ
Российские форварды «Миннесоты» Владимир Тарасенко и Кирилл Капризов, а также нападающий «Монреаля» Иван Демидов набрали по два очка в матче НХЛ
Кирилл Капризов
Кирилл Капризов (Фото: David Berding / Getty Images)

«Монреаль Канадиенс» обыграл «Миннесоту Уайлд» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

Российский форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился двумя заброшенными шайбами. Также в составе «Уайлд» нападающий Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами.

Среди россиян двумя голевыми передачами отметился нападающий «Монреаля» Иван Демидов. Россиянин возглавляет список лучших бомбардиров-новичков с 43 очками (11 голов + 32 голевые передачи) в 50 играх.

Кучеров вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ
Спорт
Никита Кучеров

На счету Тарасенко в текущем регулярном чемпионате 13 заброшенных шайб и 15 голевых передач в 44 играх. В активе Капризова 25 голов и 34 результативных паса в 51 матче.

«Монреаль» набрал 63 очков в 50 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Миннесота» с 65 очками в 51 игре расположилась на третьем месте в Центральном дивизионе.

«Монреаль» в следующем матче 23 января примет «Баффало». «Миннесота» в тот же день встретится в домашнем матче с «Детройтом».



Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Монреаль Канадиенс Миннесота Уайлд Владимир Тарасенко Кирилл Капризов Иван Демидов (хоккеист)
