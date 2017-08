Сверхдоходные для сверхбогатых

Во что вкладываются крупнейшие хедж-фонды мира

Крупнейшие хедж-фонды мира раскрыли данные об изменениях в своих портфелях во втором квартале этого года. Какие бумаги покупали фонды в интересах своих сверхбогатых инвесторов и стоит ли следовать их примеру

Фото: bogusfreak для РБК

Исследовательская компания WalletHub проанализировала отчетность более чем 400 крупнейших хедж-фондов в мире за второй квартал 2017 года, в которой они, согласно предписанию Комиссии по ценным бумагам и биржам США, раскрыли информацию об изменениях в своих портфелях за этот период.

На основании этих данных эксперты WalletHub подготовили список акций, которые пользовались наибольшим спросом со стороны хедж-фондов с апреля по июнь этого года. Если учесть, что управляющие таких фондов в основном привлекают средства состоятельных инвесторов, то этот перечень отражает инвестиционные стратегии сверхбогатых людей со всего мира, отмечается в исследовании WalletHub. По данным компании, топ-100 крупнейших хедж-фондов к концу второго квартала аккумулировали активов на $6,1 трлн (по остальным 300 фондам цифры не приводятся). Также эксперты определили бумаги-аутсайдеры, от которых крупные игроки активнее всего избавлялись в минувшем квартале.

Общие предпочтения

Согласно оценкам WalletHub, к концу второго квартала большая часть средств хедж-фондов была размещена в акциях финансовых компаний и банков — их доля в совокупном портфеле инвесторов составила 25,3%. На втором месте по популярности оказались акции высокотехнологических компаний — на них пришлось 19% от всех активов хедж-фондов. Третьей, наиболее востребованной отраслью стала сфера услуг — бумаги соответствующих компаний получили долю в совокупном портфеле на уровне 15,2%.

Также в пятерку лидеров вошли акции производителей потребительских товаров (14,5% от общего объема активов) и компаний из сектора здравоохранения (11%). Замыкают список отраслей, в которые активнее всего инвестируют хедж-фонды, производители сырья и материалов (7,4%), тяжелая промышленность (5,2%) и сфера коммунальных услуг (2,3%).

Несмотря на преобладание финансового сектора в портфеле хедж-фондов, пятерка их крупнейших вложений — бумаг, в которые в целом инвестировано больше всего средств, — включает в себя далеко не только банки. Так, самыми популярными акциями среди хедж-фондов оказались бумаги производителя гаджетов Apple. За ними следуют акции инвестиционной компании Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway, социальной сети Facebook, владельца поисковой системы Google — Alphabet и банковского холдинга Wells Fargo. Таким образом, три из пяти акций, в которых хедж-фонды держат большую часть длинных позиций, приходится на крупных игроков IT-сектора.

В дальнейшем доля бумаг IT-компаний в портфеле крупных фондов будет только расти, считают опрошенные РБК финансисты. «Высокотехнологический сектор в этом году лидирует и по объемам торгов, и по финансовым показателям. Как следствие, объемы сделок хедж-фондов с акциями IT-компаний также увеличиваются», — говорит старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ»: Вадим Бит-Аврагим. К примеру, с начала этого года индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite вырос на 15,7%, до 6280,98 пункта, тогда как индикатор широкого рынка S&P500 — только на 8,3%, до 2445,76 пункта, а индекс финансовых компаний S&P 500 Financials — на 5,3%, до 410,9 пункта.

«Последнее время мы видим тенденцию, что инвесторы предпочитают вкладываться не в защитные, а в «агрессивные» акции, которые показывают опережающий рост. А IT-сектор традиционно считается одним их самых агрессивных», — добавляет руководитель аналитического подразделения УК «БКС» Никита Емельянов.

Фавориты и аутсайдеры

Статистика покупок ценных бумаг хедж-фондами во втором квартале также свидетельствует о повышенном интересе фондов к IT-компаниям. По данным WalletHub, из десяти самых покупаемых акций в отчетный период семь относились к бумагам высокотехнологических компаний, две — к акциям фармацевтических корпораций и одна — к производителям табака.

Абсолютным лидером по числу новых длинных позиций во втором квартале стали акции онлайн-гипермаркета Amazon. С начала года их котировки выросли на 28,17%, до $966, обогнав динамику индекса S&P500 более чем в три раза. На втором месте по объему покупок — бумаги производителя программного обеспечения Oracle, бумаги которого подорожали с начала года на 27,8%, до $49,26. Третьими по популярности стали акции табачного гиганта Philip Morris International — их рост с января составил 27,4%, до $116,23. Замыкают пятерку самых покупаемых акций бумаги производителя телекоммуникационного оборудования Broadcom и фармацевтической корпорации AbbVie. Их бумаги в 2017 году подорожали соответственно на 43,6 и 15% — до $255,89 и 71,75.

Также в десятку самых покупаемых вошли акции класса А владельца поисковика Google — Alphabet (плюс 18% с начала года, до $940,4), бумаги потокового сервиса Netflix (плюс 32,8%, до $169,34), фармацевтической компании Amgen (плюс 12,8%, до $170,07), акции Alphabet класса С (плюс 18%, до $924,69), а также бумаги производителя программного обеспечения Microsoft (плюс 17%, до $73,16).

Вадим Бит-Аврагим из УК «КапиталЪ» отмечает, что все компании — фавориты хедж-фондов показывают рост прибыли и выручки выше, чем в среднем по рынку. «Если индекс S&P торгуется с коэффициентом P/E (стоимость акции к годовой прибыли на акцию. — РБК) в районе 17–17,5, то акции Amazon — с P/E порядка 200, а Netflix — 100. Так высоко инвесторы оценивают потенциал роста бумаг этих компаний и их лидирующее положение на рынке», — комментирует эксперт. По его словам, на глобальном рынке мало эмитентов, которые, как Amazon, способны на протяжении пяти лет показывать темпы роста капитализации на уровне 20% ежегодно.

По итогам второго квартала рост прибыли в высокотехнологическом секторе составил порядка 17% в годовом выражении, соглашается начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев. Аналогичные показатели, по его словам, были зафиксированы и в предыдущем квартале. «Успех IT-корпораций связан с высокой производительностью труда: эти компании могут ограниченным составом создавать продукт для большого числа потребителей», — объясняет эксперт.

Сектор здравоохранения также имеет все шансы сохранить лидирующие позиции на рынке, уверен он. С января отраслевой индекс NASDAQ Biotechnology показал рост на 17,3%, до 3251,85 пункта. «В списке есть два представителя биотехнологического сектора: Amgen и AbbVie. Эта отрасль с конца 2008 года показывает быстрый рост и наравне с IT считается локомотивом рынка акций», — комментирует Клюшнев. Успех же табачной компании Philip Morris финансисты считают странным. «Могу предположить, что он обусловлен тем, что корпорация начала делать упор на производство электронных сигарет и вейпов. За счет этого ей удается показывать сильную динамику в этом году», — рассуждает Бит-Аврагим.

Список акций-аутсайдеров, от которых хедж-фонды активнее всего избавлялись в минувшем квартале, возглавили бумаги производителя продуктов питания Kellogg. С начала года они подешевели на 4,5%, до $70. Далее следуют акции производителя гаджетов Apple, доля которых, впрочем, остается в портфеле хедж-фондов довольно высокой, отмечается в обзоре WalletHub. С января котировки этих бумаг повысились на 37%, до $159,78. На третьем месте — акции фармацевтической компании Eli Lilly and Co, которые с начала года прибавили в цене 4,9%, до $78,26. В число лидеров антирейтинга также вошли бумаги производителя санитарно-гигиенической продукции Johnson & Johnson и банковский конгломерат JPMorgan Chase & Co, котировки которых в этом году выросли соответственно на 16,3 и 5%, до $134,7 и 91,56.

Что покупать

Изменения в портфелях крупных хедж-фондов сами по себе являются сигналом для частных инвесторов о том, что нужно обратить внимание на выбор глобальных игроков и учесть его в своих стратегиях, сходятся во мнении опрошенные финансисты. «Хедж-фонды не покупают акции спекулятивно (на месяц или полгода). Они оценивают их потенциал на несколько лет вперед. Обратить внимание на бумаги этих компаний стоит и небогатым инвесторам, ведь чем меньшую сумму вы готовы вложить, тем больше вы заинтересованы в эффективности ваших вложений», — объясняет Игорь Клюшнев.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков исследовательской компании Zacks Investment Research, наибольший потенциал к росту среди десяти акций — фаворитов хедж-фондов имеют бумаги Amazon. В течение следующих 12 месяцев их стоимость может вырасти почти на 19%, до $1150. Кроме того, эксперты Zacks Investment Research ждут значительного роста котировок Philip Morris — на 11,8%, до $130, а также Oracle и Alphabet (акции класса А) — на 11,6%, до $55 и 1050 соответственно. «Акции Amazon — настоящий хит этого года. Компания активно отвоевывает пространство у офлайн-ретейлеров, поэтому у нее значительный потенциал роста», — убежден Клюшнев.

Вадим Бит-Аврагим, в свою очередь, замечает, что в дальнейшем Amazon и другие IT-компании могут расти уже не такими высокими темпами, как в предыдущие пять-шесть лет. «Однако будущее за высокими технологиями, поэтому спрос на продукцию этих компаний будет высоким, что найдет отражение в их котировках», — прогнозирует он.

Акции Philip Morris International также будут востребованы, считает Никита Емельянов из УК БКС. На фондовом рынке эти бумаги играют роль защитного актива, который слабо подвержен влиянию внутренней конъюнктуры (например, ужесточению требований FDA к количеству никотина в сигаретах) и растет в цене, когда широкий индекс падает. Бизнес PMI хорошо диверсифицирован, а ее продукция главным образом идет на экспорт. «Это защитные акции, в которых инвесторы могут быть уверены», — заключает эксперт.