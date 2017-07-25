Как меняет экономику распространение криптовалют

О преимуществах криптовалют говорят на каждом шагу, а вот об экономических рисках, которые с ними связаны, пока мало что известно

Всего лишь несколько лет назад рассуждения о статусе криптовалют сводились к вопросу, запрещать ли их полностью или жестко ограничивать их использование. Сейчас же регуляторы большинства стран мира, в том числе в России, настроены более миролюбиво и даже скорее оптимистично по отношению к новой технологии. Частично это связано с бесперспективностью таких запретов, о чем недавно заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Рынок криптовалют продолжает бурно расти. Само их количество уже приближается к 1000. Центробанки различных государств работают над проектами создания национальных криптовалют. А президент Казахстана Нурсултан Назарбаев даже предложил создать единую международную криптовалюту, которая позволит «избавить мир от валютных войн, спекуляции, избежать перекосов в торговых отношениях».

«Электронное золото»

В 2016 году Банк Канады опубликовал исследование, в котором последствия развития криптовалют приравнивались к новому золотому стандарту. У того, что сейчас называется криптовалютой, действительно много аналогий с золотом.

Во-первых, это ограниченное «количество» актива и, как следствие, отсутствие рисков размывания стоимости. Если, например, говорить о биткоине, то предел его предложения находится где-то в районе 21 млн «штук» — именно столько в итоге будет «добыто» в соответствии с текущими алгоритмами эмиссии, которая уменьшается в два раза каждые четыре года. Протоколы для большинства других криптовалют в целом похожи.

Во-вторых, это сам процесс добычи. Люди тратят большие ресурсы на «извлечение» некоторого продукта, который сам по себе не имеет физической ценности. Ценность появляется, лишь когда определенная критическая масса людей начинает пользоваться этим продуктом как средством платежа и сбережений.

Такая «золотая» аналогия, которая на первый взгляд кажется преимуществом, на самом деле таит в себе определенные риски, если использовать этот актив в качестве денег. Риски эти характерны для золотого стандарта и связаны с дефляционной природой экономики, построенной на конечном активе. Если есть продукт, являющийся мерой стоимости, который к тому же постоянно растет в цене в силу его конечности, то в итоге тратить его для экономических агентов становится нецелесообразно: они переходят в режим «скупого рыцаря», то есть переключаются с потребления на сбережение, и экономика останавливается. Это первый недостаток криптовалют, связанный с невозможностью государства контролировать предложение денег.

Вторым недостатком является невозможность создавать спрос на децентрализованно эмитируемое средство платежа, что может подорвать и функцию денег как средства накопления. Криптовалюта, в отличие от золота, подразумевает практически нулевые издержки арбитража. Во времена золотого стандарта государства могли иметь разные процентные ставки, даже в условиях жесткой привязки валюты к золоту. Издержки транспортировки золота высоки, и поэтому этот актив не мог свободно перетекать через границу, следуя более выгодным финансовым условиям. Электронные же деньги можно перевести в любую точку мира за доли секунды практически без затрат. В отношении криптовалют государство не может осуществлять независимую процентную политику. Таким образом, риски есть, и, что еще важнее, регуляторам их сложно просчитать.

«Окрашенные монеты»

Также будем иметь в виду, что технология распределенных баз данных и основанные на ней криптовалюты — это намного больше, чем просто средство платежа. Фактически это криптографическая регистрация прав собственности. Например, в сети биткоин есть так называемые окрашенные монеты (colored coins), которые ассоциируются с имуществом. Субъект, который может потратить биткоины (то есть знает соответствующий закрытый ключ), считается владельцем собственности. При этом «окрашенные монеты» можно передавать и совершать с ними обычные операции. В случае с биткоинами эта идея реализована плохо, но существуют другие более продвинутые и эффективные методы фиксации прав собственности на основе технологии блокчейн. Теоретически эти методы можно применять и к приписке криптовалюте стоимости обычных аналоговых денег. В этом случае такая валюта будет оцифрованным аналогом обычных денег, обладающая при этом всеми преимуществами денег виртуальных — быстротой и прозрачностью транзакций.

Потенциал и риски

Биткоин — это не единственный вариант криптовалюты. Не является обязательным условием и децентрализация эмиссии. Например, обращение биткоина основано на принципе proof-of-work, в котором защита транзакций в системе блокчейн основана на необходимости выполнения запрашивающей стороной некоторой достаточно сложной и длительной работы. В этом случае эмиссию новых денег осуществляет агент с наибольшими вычислительными мощностями. Это и обеспечивает децентрализацию. Как альтернатива методу proof-of-work может применяться метод proof-of-stake, где транзакции защищаются необходимостью хранения определенного количества средств на счету. При этом методе для подтверждения очередного блока в цепочке транзакций алгоритм с большей вероятностью выберет учетную запись с большим количеством средств. Одним из следствий использования такого принципа будет снижение децентрализации системы и появление системообразующего игрока. Это может быть новая мегакорпорация (условный «крипто-Google»), или государство, или даже объединение государств, создавшее финансовый и вычислительный пул.

Технологии криптовалют и блокчейн имеют большой потенциал. По оценкам Банка Англии, создание собственной криптовалюты может принести дополнительные 3% прироста ВВП за счет снижения процентных ставок и издержек. Можно предположить, что выгоды для России и других членов Евразийского союза будут еще больше в силу того, что ставки и транзакционные издержки в наших странах гораздо выше. Промедление противопоказано: тема стремительно выходит за рамки обсуждения, одно за другим проводятся ICO (initial coin offering, первичное размещение монет). С другой стороны, все-таки в этой области мы действительно имеем дело с «дивным новым миром» и мало пока знаем о рисках, которые могут быть связаны с оцифровкой финансовой системы.