Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,29 59,83 EUR Нал. 70,24 69,65 USD Бирж. 60,01 +0,65 EUR Бирж. 69,87 +0,64 USD ЦБ. 59,66 +0,72 EUR ЦБ. 69,47 +0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 ММВБ 1931,75 +0,34% РТС 1013,69 -1,09% Brent 48,71 +1,63% DJIA 21513,17 -0,31% Nasdaq 6410,81 +0,36% FTSE 7377,73 -1,01%
Как меняет экономику распространение криптовалют
Лента новостей
«Коммерсантъ» узнал о закупке Су-30СМ для Минобороны у «Иркута» 02:17, Бизнес Израиль пошел на уступки после протестов мусульман по Храмовой горе 01:57, Политика Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о новых санкциях 01:29, Политика «Нормандская четверка» договорилась о реализации Минских договоренностей 01:25, Политика Конгрессмен предложил запретить служащим останавливаться в отелях Трампа 01:02, Политика Рисунок Дональда Трампа выставили на аукцион за $9 тыс. 00:44, Политика В ООН призвали урегулировать кризис вокруг Храмовой горы в Иерусалиме 00:10, Политика Корпоративные облигации стали основным источником фондирования компаний 00:00, Финансы Большинство российских предприятий одобрили укрепление рубля 00:00, Экономика В США обнародовали показания агента КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди 24 июл, 23:55, Общество Генсек ООН осудил взрыв террориста-смертника в Кабуле 24 июл, 23:38, Политика В Москве от «Дома с писателями» отвалился барельеф с Гоголем 24 июл, 23:19, Общество Цукерберг поспорил с Маском о «фундаментальной угрозе» человечеству 24 июл, 23:13, Технологии и медиа «Почта России» назвала похитителя посылок в Ростове-на-Дону 24 июл, 22:56, Общество Почему усиление мер безопасности спровоцировало волнения в Иерусалиме 24 июл, 22:45, Политика Минпромторг ответил на идею запретить продажу «мерзавчиков» на кассах 24 июл, 22:37, Общество Автостраховщики сообщили о проблемах с оформлением ОСАГО в Севастополе 24 июл, 22:25, Финансы Контролирующий акционер «Черкизово» продал часть доли испанской компании 24 июл, 22:12, Общество СМИ сообщили о ликвидации в Ираке «заместителя» главаря ИГ 24 июл, 22:04, Политика Скидка на колеса: как работают новые программы льготного автокредитования 24 июл, 21:57, Деньги Bloomberg узнал о плане Deutsche Bank вывести из Великобритании €300 млрд 24 июл, 21:45, Финансы Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Южной Дакоте 24 июл, 21:33, Общество Эск-глава штаба Путина назвал расследования в отношении него заказными 24 июл, 21:23, Общество Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Честера Беннингтона 24 июл, 21:19, Общество «Вертолеты России» не попали в топ-100 оборонных компаний 24 июл, 21:14, Политика СМИ сообщили о взрыве метана на шахте в Кемеровской области 24 июл, 20:44, Общество Встречу Путина с детьми посмотрели в интернете 6 млн человек 24 июл, 20:43, Политика Российские корпорации получили прямой выход на денежный рынок 24 июл, 20:36, Финансы
Как меняет экономику распространение криптовалют
Газета № 130 (2627) (2507) Экономика, 24 июл, 18:13
0
Евгений Винокуров Как меняет экономику распространение криптовалют
О преимуществах криптовалют говорят на каждом шагу, а вот об экономических рисках, которые с ними связаны, пока мало что известно

Всего лишь несколько лет назад рассуждения о статусе криптовалют сводились к вопросу, запрещать ли их полностью или жестко ограничивать их использование. Сейчас же регуляторы большинства стран мира, в том числе в России, настроены более миролюбиво и даже скорее оптимистично по отношению к новой технологии. Частично это связано с бесперспективностью таких запретов, о чем недавно заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Рынок криптовалют продолжает бурно расти. Само их количество уже приближается к 1000. Центробанки различных государств работают над проектами создания национальных криптовалют. А президент Казахстана Нурсултан Назарбаев даже предложил создать единую международную криптовалюту, которая позволит «избавить мир от валютных войн, спекуляции, избежать перекосов в торговых отношениях».

«Электронное золото»

В 2016 году Банк Канады опубликовал исследование, в котором последствия развития криптовалют приравнивались к новому золотому стандарту. У того, что сейчас называется криптовалютой, действительно много аналогий с золотом.

Во-первых, это ограниченное «количество» актива и, как следствие, отсутствие рисков размывания стоимости. Если, например, говорить о биткоине, то предел его предложения находится где-то в районе 21 млн «штук» — именно столько в итоге будет «добыто» в соответствии с текущими алгоритмами эмиссии, которая уменьшается в два раза каждые четыре года. Протоколы для большинства других криптовалют в целом похожи.

Во-вторых, это сам процесс добычи. Люди тратят большие ресурсы на «извлечение» некоторого продукта, который сам по себе не имеет физической ценности. Ценность появляется, лишь когда определенная критическая масса людей начинает пользоваться этим продуктом как средством платежа и сбережений.

Такая «золотая» аналогия, которая на первый взгляд кажется преимуществом, на самом деле таит в себе определенные риски, если использовать этот актив в качестве денег. Риски эти характерны для золотого стандарта и связаны с дефляционной природой экономики, построенной на конечном активе. Если есть продукт, являющийся мерой стоимости, который к тому же постоянно растет в цене в силу его конечности, то в итоге тратить его для экономических агентов становится нецелесообразно: они переходят в режим «скупого рыцаря», то есть переключаются с потребления на сбережение, и экономика останавливается. Это первый недостаток криптовалют, связанный с невозможностью государства контролировать предложение денег.

Вторым недостатком является невозможность создавать спрос на децентрализованно эмитируемое средство платежа, что может подорвать и функцию денег как средства накопления. Криптовалюта, в отличие от золота, подразумевает практически нулевые издержки арбитража. Во времена золотого стандарта государства могли иметь разные процентные ставки, даже в условиях жесткой привязки валюты к золоту. Издержки транспортировки золота высоки, и поэтому этот актив не мог свободно перетекать через границу, следуя более выгодным финансовым условиям. Электронные же деньги можно перевести в любую точку мира за доли секунды практически без затрат. В отношении криптовалют государство не может осуществлять независимую процентную политику. Таким образом, риски есть, и, что еще важнее, регуляторам их сложно просчитать.

«Окрашенные монеты»

Также будем иметь в виду, что технология распределенных баз данных и основанные на ней криптовалюты — это намного больше, чем просто средство платежа. Фактически это криптографическая регистрация прав собственности. Например, в сети биткоин есть так называемые окрашенные монеты (colored coins), которые ассоциируются с имуществом. Субъект, который может потратить биткоины (то есть знает соответствующий закрытый ключ), считается владельцем собственности. При этом «окрашенные монеты» можно передавать и совершать с ними обычные операции. В случае с биткоинами эта идея реализована плохо, но существуют другие более продвинутые и эффективные методы фиксации прав собственности на основе технологии блокчейн. Теоретически эти методы можно применять и к приписке криптовалюте стоимости обычных аналоговых денег. В этом случае такая валюта будет оцифрованным аналогом обычных денег, обладающая при этом всеми преимуществами денег виртуальных — быстротой и прозрачностью транзакций.

Потенциал и риски

Биткоин — это не единственный вариант криптовалюты. Не является обязательным условием и децентрализация эмиссии. Например, обращение биткоина основано на принципе proof-of-work, в котором защита транзакций в системе блокчейн основана на необходимости выполнения запрашивающей стороной некоторой достаточно сложной и длительной работы. В этом случае эмиссию новых денег осуществляет агент с наибольшими вычислительными мощностями. Это и обеспечивает децентрализацию. Как альтернатива методу proof-of-work может применяться метод proof-of-stake, где транзакции защищаются необходимостью хранения определенного количества средств на счету. При этом методе для подтверждения очередного блока в цепочке транзакций алгоритм с большей вероятностью выберет учетную запись с большим количеством средств. Одним из следствий использования такого принципа будет снижение децентрализации системы и появление системообразующего игрока. Это может быть новая мегакорпорация (условный «крипто-Google»), или государство, или даже объединение государств, создавшее финансовый и вычислительный пул.

Технологии криптовалют и блокчейн имеют большой потенциал. По оценкам Банка Англии, создание собственной криптовалюты может принести дополнительные 3% прироста ВВП за счет снижения процентных ставок и издержек. Можно предположить, что выгоды для России и других членов Евразийского союза будут еще больше в силу того, что ставки и транзакционные издержки в наших странах гораздо выше. Промедление противопоказано: тема стремительно выходит за рамки обсуждения, одно за другим проводятся ICO (initial coin offering, первичное размещение монет). С другой стороны, все-таки в этой области мы действительно имеем дело с «дивным новым миром» и мало пока знаем о рисках, которые могут быть связаны с оцифровкой финансовой системы.

Об авторах
Евгений Винокуров директор центра интеграционных исследований ЕАБР
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав