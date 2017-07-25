Чем грозит российской экономике конфликт с Siemens

Едва ли не главный урок, который стоит вынести из скандала с поставкой газовых турбин, состоит в том, что Россия не способна самоизолироваться и производить многие виды оборудования

Стоит ли упрекать Siemens в нарушении антироссийских санкций при поставке турбин, в итоге оказавшихся в Крыму? Спрашивать такое — все равно что задаваться вопросом: «А должны ли вообще коммерческие компании заниматься бизнесом?»

Санкции придумывают политики, исходя из собственных задач, а бизнесмены стараются найти обходные маневры, чтобы сохранить клиента, рынок, перспективы продаж.

Конкурентные санкции

Вопрос в том, почему скандал начался именно сейчас, хотя о возможных поставках турбин в Крым газеты писали еще два года назад? Уже тогда было очевидно, что Тамань — это всем удобный перевалочный пункт. На мой взгляд, здесь не обошлось без конкурентов, которые дождались физической поставки турбин, чтобы побольнее ударить.

Конкурентов не так уж много, и это американские производители. Российские компании тут вряд ли стоит подозревать, тем более что им сложно предложить альтернативу. А вот какому-нибудь General Electric или Solar Turbines — очень даже.

Понятно, что ангелов в бизнесе нет. Когда были введены санкции против Ирана, те же американцы всячески пытались перехитрить собственное правительство. Мне известны случаи, когда крупный производитель бурового оборудования поставлял свою продукцию в Иран через канадскую «дочку». Европейские компании тоже не спешили уходить с важного рынка. По моим сведениям, Total до последнего сохранял присутствие в Иране, пока американское правительство не начало бить огромными штрафами по банку BNP Paribas за поддержку сделок с Ираном и стало понятно, что ситуация серьезная.

Даже запреты на полеты в Иран вполне легко обходились: Иран сделал для таких целей безвизовую зону — остров Киш. Все переговоры с иностранцами проводились там, благо самолеты из Дубая позволяли бизнесменам прилетать на остров фактически инкогнито и уж точно без иранского штампа в паспорте.

Вопрос в том, чем сейчас являются санкции — инструментом политического давления или оружием в конкурентной борьбе между корпорациями, поддерживаемыми странами, использующими такое оружие? Сейчас в США обсуждается расширение санкций против России в форме поправок в антииранский закон, где, кстати, черным по белому написано, что санкции послужат увеличению экспорта американского сжиженного газа. Эти санкции будут нацелены на срыв строительства «Северного потока-2», где Siemens может стать одним из поставщиков газоперекачивающего оборудования. Дискредитировать его, заставить отказаться от проектов, связанных с Россией, — это вполне в духе общей тенденции.

Мне кажется, за три года стало понятно, что политическому давлению через экономические санкции российский президент не поддается, тем более что само давление не является тотальным. Оно оставляет массу лазеек и оговорок, которые защищают самих инициаторов санкций.

На всеобъемлющие санкции США вместе с Европой не пойдут. И чем больше проходит времени после Крыма, тем очевиднее это становится.

Самоизоляция невозможна

Но вернемся к нашим турбинам. Все вокруг обсуждают, можем ли мы сами создать такие турбины и построить ТЭС. Ну, конечно, можем. И турбины есть, и строить мы умеем, и проектировать тоже. Вопрос — в эффективности, продолжительности ресурса выработки, сервисе. Но в принципе я не вижу проблем для строительства такого рода объекта с помощью собственной продукции.

Правда, и турбины Siemens могут быть «собственной продукцией». Конечно, часть турбин, ключевые элементы, поставляют из Германии, но сборка осуществляется на «Силовых машинах» в Санкт-Петербурге.

А что такое «Силовые машины»? Это ведь тот же Siemens, вернее, Siemens & Halske, как называлась компания в XIX веке. Построенные ею заводы были национализированы еще царским правительством после начала Первой мировой войны, так что мы постоянно находимся в мире условностей.

У большинства заводов, доставшихся современной России от СССР, найдутся немецкие, американские, итальянские или французские корни. Если исхитриться, то можно и Ford обвинить в поставках грузовиков с ГАЗа: изначально этот завод строился по соглашению СССР с американским автогигантом.

Поэтому едва ли не главный урок, который стоит вынести из скандала «Турбокрым», состоит в том, что Россия не способна самоизолироваться. Экономика, промышленность, финансы — все связано с внешними рынками, зарубежными партнерами.

Те турбины, да и другие виды энергетического оборудования, которые есть у нас, в основном создавались либо по лицензии, либо путем локализации разработок, «добытых» органами внешней разведки.

Но сегодня техника настолько усложнилась, а технический прогресс стал настолько стремительным, что никакая кража технологий не приведет к репликации продукта. Нужны станки, программные решения, комплектующие, архитектура управления.

Мы, к сожалению, отстаем по многим фронтам. Турбины, которые выпускают наши предприятия (не будем брать «РЭП-Холдинг», который собирает турбины из ключевых элементов GE, произведенных в США или Италии, или те же «Силовые машины»), технически отстают от своих зарубежных собратьев на 20 лет, а в производстве компрессорного оборудования — на 40 с лишним.

Мы продолжаем пренебрегать прикладной наукой. Мы теряем инженерные кадры. Да и фундаментальная наука, от которой в конечном итоге зависит уровень прикладной, у нас нынче в загоне.

Чтобы наверстать упущенное, нужна полная интеграция с миром. Трудно себе представить, что кто-то где-то создаст современную турбину, или судовой двигатель, или даже каталитические трубы с нуля. Для всего нужны научная база, инженеры, гибкое производство. С 1991 года мы ориентируемся на западные технологии, забросив собственные наработки. Восстанавливать можно, но трудно, долго и дорого. И все равно любое восстановление потребует обновления основных средств, которые у нас не производятся вообще. Либо нужно возвращаться к «шарашкам» (похоже, реформа Академии наук идет именно по этому пути), а по телевизору показывать «грандиозные успехи» нашего строя, максимально уничтожая саму возможность находить правдивую информацию.