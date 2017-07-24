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Экономия на «мягкой силе»
Газета № 129 (2626) (2407) Экономика, 00:02
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Экономия на «мягкой силе»
Россия сократит расходы на внешнеполитическую повестку
Россия сократит поддержку организаций, продвигающих ее внешнеполитическую повестку за рубежом. Такие НКО — инструмент «мягкой силы», но сами чиновники не очень пользуются их аналитикой, говорит эксперт
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Расходы бюджета на окологосударственные институты, продвигающие внешнеполитическую повестку Москвы, снизятся в ближайшие три года, следует из материалов в системе «Электронный бюджет». Субсидии Фонду поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Российскому совету по международным делам (РСМД) в совокупности сократятся на 8% по сравнению с 2014–2016 годами, подсчитал РБК (см. инфографику).

Субсидии двум этим некоммерческим организациям (НКО) с 2018 года выделены в отдельный вид расходов, следует из приказа Минфина об изменениях в бюджетной классификации (опубликован 13 июля). В материалах к приказу говорится, что получателями субсидий будут НКО, «осуществляющая поддержку публичной дипломатии, содействие участию российских неправительственных организаций в международном сотрудничестве, активное вовлечение институтов гражданского общества во внешнеполитический процесс», и НКО, «оказывающая содействие» в проведении международных внешнеполитических исследований, подготовке специалистов в области внешней политики и регионоведения, а также взаимодействии российских научных организаций с иностранными экспертно-аналитическими центрами по вопросам международных отношений. Речь идет о Фонде Горчакова и РСМД соответственно, сообщила РБК пресс-служба Минфина. Объемы их финансирования формируются Министерством иностранных дел — главным распорядителем бюджетных средств по этому направлению.

Чем занимаются внешнеполитические НКО

Фонд Горчакова работает с 2010 года, он создан по распоряжению Дмитрия Медведева, когда тот был президентом. Как говорится на сайте фонда, он содействует продвижению социальных программ России за рубежом, участвует в анализе «экономического и общественно-политического положения» страны, оказывает консультации, проводит конференции и семинары, поддерживает русскоязычные СМИ за рубежом, продвигает демократию и права человека. В попечительском совете фонда состоят глава МИДа Сергей Лавров, бизнесмены — члены списка Forbes Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Михаил Прохоров, Алексей Мордашов.

РСМД, в учредителях которого значатся МИД, РАН и Минобрнауки, называет своей задачей «содействие процветанию России через интеграцию в глобальный мир». Деятельность этой НКО, также созданной Медведевым в 2010 году, направлена на «предотвращение международных конфликтов и кризисное регулирование», говорится на ее сайте. В попечительский совет входят глава Сбербанка Герман Греф, зампред правительства Юрий Приходько, президент РСПП Александр Шохин, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. В 2017 году руководители и эксперты РСМД проводили встречи с экспертами американской RAND Corporation, катарскими дипломатами в Москве, делегатами из Южной Кореи, норвежскими дипломатами, преподавателями американских университетов, делегацией из Саудовской Аравии и т.д., следует из информации на сайте совета.

Бюджет и корпорации

Соглашение по субсидиям на 2017–2019 годы с Фондом Горчакова МИД заключил 3 июля (документ есть в системе «Электронный бюджет»). Полученные организацией деньги согласно договору должны пойти на организацию конференций и семинаров, поддержку работы сайта, выплату зарплат, содержание имущества, приобретение автомобилей и оборудования. Средства, которые бюджет направит РСМД, как следует из его договора с МИДом, предназначены для оплаты аналитических проектов, организации международных исследований, оплаты труда, транспорта и т.д.

Расходы бюджета на содержание этих двух организаций падают. Если в 2014–2016 годах они получили от государства 431,4 млн руб. субсидий, то в 2017–2019 годах им направят 398,7 млн руб. Происходит это в основном за счет РСМД, а поддержка Фонда Горчакова в следующую трехлетку, наоборот, будет чуть выше. Гендиректор РСМД Андрей Кортунов порекомендовал обратиться с вопросами о финансах в бухгалтерию его организации, которая не ответила РБК. Пресс-служба МИДа не ответила на запрос РБК.

Сокращение госфинансирования Фонда Горчакова, происходившее в прошлые годы, не оказывает критического влияния на его деятельность, говорит источник РБК в фонде. Финансирование основной деятельности обеспечивается за счет средств, которые жертвуют попечители, добавляет он. Хотя взносы попечителей тоже сокращаются, признает собеседник РБК.

Фонд Горчакова и РСМД не раскрывают суммы попечительских взносов и состав жертвователей. Но в попечительском совете первого участвуют бизнесмены-миллиардеры от Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) до Алексея Кузьмичева («Альфа-Групп»), глава государственного «Ростеха» Сергей Чемезов, экс-глава РЖД Владимир Якунин. А в списке корпоративных членов РСМД указаны «Альфа-Групп», ЛУКОЙЛ, «Ростех», «Северсталь», группа «Сумма», «Транснефть». В 2016 году у Фонда Горчакова на бюджетные средства приходилось 47% расходов, у РСМД — 84%, следует из отчетности организаций для Минюста.

«Мягкая сила»

Для государства важно выделять субсидии некоммерческим организациям, таким как РСМД и Фонд Горчакова, поскольку они являются инструментами «мягкой силы», считает программный директор РСМД Иван Тимофеев. Во-первых, эти НКО необходимы с точки зрения так называемой дипломатии второго трека — она подразумевает, что российские эксперты могут играть важную роль в дипломатии и совместно со своими зарубежными коллегами повышать эффективность и гибкость официальной дипломатии, объясняет РБК Тимофеев. Кроме того, РСМД инициирует прикладные узкообразовательные программы и объединяет не только профессоров, экспертов, но и представителей бизнеса и журналистской среды, заключает Тимофеев.

Ценность аналитических центров в том, что они предлагают тем, кто участвует в выработке решений, более широкий контекст, а также идеи для выхода из сложных или тупиковых ситуаций, соглашается директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Однако аналитические центры (или финансируемые государством некоммерческие структуры) не играют первостепенные роли, потому что государственные деятели и высшие чиновники по большей части опираются на аналитику собственных служб и ведомств, добавляет он.

​Фонд Горчакова и РСМД — не единственные НКО, входящие в орбиту российской внешней политики. Субсидии из федерального бюджета также, например, получают Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и фонд «Русский мир», хотя в системе «Электронный бюджет» информации о субсидиях этим НКО не содержится. В марте 2017 года правительство утвердило правила предоставления субсидий не только Фонду Горчакова и РСМД, но и Фонду поддержки соотечественников (соответствующие постановления правительства не опубликованы, но к ним отсылают другие, публичные документы).

Фонд поддержки соотечественников в 2016 году потратил из бюджета 125 млн руб. на «оказание соотечественникам методической, информационной, организационной, юридической помощи и материальной поддержки», следует из его отчетности для Минюста. А фонд «Русский мир» — 475 млн руб. на «ведение уставной деятельности», и это больше, чем получили из бюджета на двоих Фонд Горчакова и РСМД в 2014–​2016 годах. Но, по словам исполнительного директора «Русского мира» Владимира Кочина, финансирование фонда в 2017 году тоже сокращается — на 6%, до 446 млн руб. В 2018 году ожидается сокращение на 6–8% не только у фонда «Русский мир», но и у всех организаций этого направления, сказал РБК Кочин.

Авторы: Иван Ткачёв, Павел Кошкин, Олег Макаров, Антон Фейнберг.
Теги: МИД , Минфин , бюджет , некоммерческие организации , мягкая сила
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