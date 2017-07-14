«Мечелу» долили долгов

Бывший партнер отсудил у компании Игоря Зюзина 12,7 млрд руб.

Бывший партнер владельца «Мечела» Игоря Зюзина Вадим Варшавский отсудил у его компании 12,7 млрд руб., а в общей сложности намерен взыскать более 60 млрд руб. «Мечел» намерен обжаловать это решение

Вадим Варшавский (Фото: Светлана Привалова / «Коммерсантъ»)

«Начало большого пути»

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск структуры бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского «Атрикс Б В» и Ростовского металлургического завода (РЭМЗ) к «Мечелу» Игоря Зюзина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. По решению суда «Мечел» и его «дочки», а также бывший гендиректор РЭМЗ Геннадий Сомов обязаны компенсировать истцам 12,7 млрд руб. ущерба.

Истцы утверждают, что управляющие РЭМЗ нанесли заводу ущерб именно на такую сумму за пять лет — с 2009 по 2013 год, говорится в материалах суда. Представитель «Мечела» сообщил РБК, что компания не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.

Варшавский в разговоре с корреспондентом РБК заявил, что Зюзин выводил деньги из РЭМЗ и других предприятий холдинга «Эстар», который основал бизнесмен. По словам Варшавского, РЭМЗ не единственное предприятие, которому Зюзин нанес ущерб. «Всего на сегодняшний день мы подали к «Мечелу» иски на сумму более 60 млрд руб. как к контролирующему лицу, осуществлявшему управление предприятиями, которые сейчас находятся на разных стадиях банкротства. Споры рассматриваются в судах Урала, Сибири и Поволжья, в рамках судебных споров установлен факт преднамеренного банкротства предприятий», — сказал он. Бизнесмен назвал решение Ростовского арбитража «переломным событием» и «началом большого пути».

В 2009 году «Мечел» стал стратегическим партнером для предприятий группы «Эстар», находившихся на тот момент в глубоком кризисе. Основатель холдинга потерял контроль над активами, по кредитам «Эстар» наступили margin call. «Мечел» выдал «Эстару» кредит на $944,5 млн в ноябре 2011 года, обеспеченный акциями входящих в группу заводов. Однако Варшавский заявил РБК, что «Эстар» не получил денег от «Мечела», а Зюзин под предлогом «финансирования этого несуществующего займа выводил средства из компании, которые потом скрылись в «ВТБ Австрия».

Впоследствии на грани банкротства оказался и «Мечел», но его спасли госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ, которые весной 2016 года согласовали план реструктуризации большей задолженности компании на $5,1 млрд.

Если «Мечелу» не удастся оспорить решение ростовского суда, это вряд ли повлияет на отношения компании с основными кредиторами, считает аналитик ИК «Атон» Андрей Лобазов. Но все равно это может усложнить положение компании. Хотя 12,7 млрд руб. не такая уж большая сумма, если сравнивать с чистым долгом «Мечела» (по данным на 31 марта 2017 года, он составлял около $7,9 млрд), выплата этих средств может быть болезненной с учетом того, что компания ​сейчас старается экономить и пускать весь свой свободный денежный поток на снижение долговой нагрузки, добавляет эксперт.

При этом Варшавский подчеркивает, что выступает за стабильность «Мечела», а его претензии адресованы в первую очередь основному владельцу компании — Игорю Зюзину. «Я понимаю, что в стабильности «Мечела» заинтересовано большое количество госбанков. И я за стабильность «Мечела», потому что «Мечел» — это огромная градообразующая компания», — сказал он РБК.

Ростовские дела

Структура Варшавского «Атрикс Б В» подала иск к «Мечелу» в январе 2017 года с требованием взыскать с компании 10 млрд руб. Позже сумма требований была увеличена до 12,7 млрд руб. Компания обвиняет «Мечел» в невыгодных контрактах, из-за которого РЭМЗ понес серьезные убытки: руководство группы заключало контракты на продажу сырья РЭМЗ по завышенным ценам. В то же время продукция РЭМЗ продавалась «Мечелу» по ценам ниже рынка, считает истец.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В 2011 году «Мечел» предоставил кредит «Эстару» на $944,5 млн, получив в залог акции заводов, говорится в отчетности «Мечела». Но компания не стала переводить их в собственность, так как эти заводы находились в стадии банкротства и были обременены серьезными долгами, говорится в документе. Предоставленный «Эстару» кредит так и не вернули «Мечелу», в 2016 году компания отнесла его к сомнительной дебиторской задолженности и покрыла большую часть кредита ($830,3 млн) из резервов.

Партнер Goltsblat BLP Рустам Курмаев, который представляет интересы «Мечела», заявил РБК, что считает решение суда незаконным и необоснованным. «Мы намерены добиваться отмены решения и возбуждения уголовного дела против судьи Олега Корецкого, который вынес это решение. Таких вопиющих нарушений в ходе судебного заседания я за всю свою карьеру не видел», — сказал он. Курмаев рассказал, что за время рассмотрения материалы дела выросли с 9 до 65 томов, но ответчикам не давали достаточно времени, чтобы с ними ознакомиться. Суд также счел, что срок исковой давности не пропущен, лишь потому, что истец «не желал интересоваться делами своего завода», добавил он.

В ходе судебного разбирательства «Мечел» трижды ходатайствовал об отводе судьи, но Корецкий их отклонил. Курмаев подозревает судью в подкупе в связи с «многочисленными грубыми нарушениями». «Мечел», по его словам, будет обжаловать решение ростовского суда. В ответ на эти обвинения Варшавский сказал РБК, что «даже в глаза не видел судью».

Среди «грубых нарушений» юрист «Мечела» также отметил аффилированность с истцом экспертов, привлеченных к делу, и нарушение правил подсудности. Он считает, что иск должен рассматриваться по месту нахождения ответчиков в Москве или Орловской области. В феврале 2017 года адвокаты компании ходатайствовали о переводе дела в Арбитражный суд Москвы, указывая, что спор не является корпоративным, в связи с чем дело не подсудно Ростовскому арбитражу, но суд отклонил это ходатайство.

Адвокат коллегии «Форт» Олег Елисеев считает, что суд правильно определил корпоративный характер спора, потому что он касается договоров о поставке сырья на завод. По его мнению, «Мечел» вряд ли сможет обжаловать решение суда, но у компании есть шансы снизить сумму взыскания. «Я считаю, что этому делу необходима дополнительная экспертиза, тем более что одна из сторон не согласна с выводами привлеченных экспертов», — добавил он.