Займы по закону

Как поправки в Гражданский кодекс изменят банки

РБК выделил четыре ключевых поправки в Гражданский кодекс, которые сильнее всего повлияют на финансовый сектор. Банки смогут чаще требовать досрочного погашения кредитов, а страховые компании смогут кредитовать

Работа сотрудников банка (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Комитет Государственной думы по конституционному законодательству и госстроительству 4 июля рекомендовал принять во втором чтении законопроект с блоком поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК) по финансовым сделкам. Документ размещен на официальном сайте Госдумы. В дополнение к ранее описанным поправкам, которые защитят граждан от «ростовщических» процентов, РБК выделил еще четыре ключевых изменения, ожидающих финансовый рынок.

1. Новый вид займа

В действующей в настоящее время 807-й статье Гражданского кодекса кредитор, если это не банк, не может пообещать занять какую-либо сумму и выдать ее в оговоренные договором сроки. Он может только выдать заем сразу. Причем договор считается заключенным в момент предоставления средств.

В проектной редакции допускается два вида займа — реальный (выдается сразу) и консенсуальный. Второй вид займа может выдавать только юридическое лицо на условиях обещания передачи денег через определенный договором срок. Договор будет считаться заключенным с момента оформления соглашения, а не с момента передачи денег и будет иметь правовые последствия в случае неисполнения обязанности кредитором, отмечает член совета при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Лидия Михеева. По ее словам, такой договор создает возможность требовать передачи денег, а если передача не производится, заемщик сможет требовать возмещения убытков, вызванных неисполнением договора. «Начинать платить проценты по кредиту заемщик будет только тогда, когда непосредственно его получит», — добавляет она. При этом физические лица могут заключать только привычный или реальный договор займа, то есть они не могут пообещать занять, и такое их невыполненное обещание не может быть основанием для судебного иска, уточняет эксперт.

В настоящее время консенсуальные займы могут выдавать только банки, что ограничивает кредитование, поправки в ГК дадут возможность выдавать такие займы не только банкам, но и другим участникам финансового рынка — фондам, НПФ, страховым компаниям, считают эксперты. «На российском рынке сформировался класс институциональных инвесторов, у которых объем ресурсов потенциально до 6–7 трлн руб. Эти средства потенциально могут быть направлены на создание новых промышленных производств, поскольку там востребованы кредитные линии», — указывает вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов.

Возможностей для других участников финансового рыка станет больше и не исключено, что другие компании, например инвестиционные, будут иметь возможность выдавать консенсуальный заем, добавляет Лидия Михеева. «Это полезно в том числе и для финансирования стартапов, так как инвестор не сразу дает определенную сумму, но обязуется это сделать при наступлении определенных обстоятельств позже», — добавляет она.

2. Досрочный возврат займа

В новой редакции ГК РФ предусмотрена дополнительная статья 8211 — «Требование кредитора о досрочном возврате кредита», дающая законодательно кредитору право потребовать досрочного возврата кредита в случаях, предусмотренных договором. До сих пор в явном виде в ГК такая норма отсутствовала. В связи с этим договоры, по которым банк имел право досрочно требовать возврата кредита при наступлении каких-то особых обстоятельств, были в серой зоне регулирования, говорит Лидия Михеева. «На фоне общего правила о том, что сумма выданного под проценты займа может быть возвращена досрочно с согласия кредитора (ст. 810 ГК РФ), суды по-разному относились к договорным условиям о праве банка потребовать вернуть деньги. Теперь такие договоры станут вне сомнений», — добавляет она.

Внесение таких поправок усилит позицию кредиторов — у них будет больше инструментов для более четкого структурирования сделки и снижения рисков на всех этапах жизни кредита, полагает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук: «Прописывание ковенант (договорного обязательства совершить или воздержаться от определенных действий. — РБК) в договоре поможет не только в момент выдачи кредита компании, но и когда кредит обслуживается с точки зрения финансового положения заемщика, — отмечает он. — Такие изменения смогут оказать влияние на качество кредитных портфелей».

Эксперты отмечают, что новые нормы могут упростить жизнь не только кредиторов, но и заемщиков. Как поясняет управляющий директор НРА Павел Самиев, в настоящее время некоторые заемщики не могут иногда получить кредит на нужных условиях — законодательно невозможно прописать ковенанты, от которых зависит вероятность досрочного погашения кредита. То есть банк или другой кредитор зачастую готовы выдать кредит, если бы в договоре прописывалась гарантия от некоторых рисков и невыполнения определенных условий, а этого не происходит — сейчас невозможно эти ковенанты установить. Вступление новых норм может дать импульс для корпоративного кредитования, так как ограничение на прописывание различных условий и ковенант затормаживает этот процесс, добавляет Самиев.

3. Легализация комиссий по займам компаниям

Согласно новой трактовке ст. 819 п. 1 Гражданского кодекса банки получат возможность по кредитным договорам брать не только проценты, но и «предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита». Норма расширяется только для юридических лиц, так как в потребительском кредите ограничения сохраняются, поясняют эксперты.

Поправки устранят многолетние споры о том, легально ли банку брать не только процентные комиссии, но и другие платежи за оказание дополнительных услуг, рассуждает начальник юридического департамента Ланта-банка Дмитрий Шевченко. «Банк часто берет плату за открытие кредитной линии, за выдачу кредита, за поддержание лимита, что признается судами незаконным, — рассказывает он. — До сих пор довольно спорной является комиссия за ведение ссудного счета, поскольку это не является самостоятельной услугой, а банк и так обязан его вести в силу требований ЦБ». В результате заемщики часто оспаривают в судах дополнительные платы по кредитам, настаивая на том, что такие платежи не являются самостоятельной услугой или банковской операцией. Поправки дадут банку право не только брать проценты за обслуживание займа, но и другие платежи в случае, если они совершались в пользу клиента в рамках кредитных отношений.

Эксперты считают, что новая норма будет защищать заемщиков. Пользуясь правовой неопределенностью, банки часто злоупотребляют правом и ставят клиента перед необходимостью заплатить дополнительные комиссии, утверждает Лидия Михеева. «Теперь закон будет ограничивать банки, поскольку четко формулирует правило о том, что не за воздух нужно брать плату, а за конкретные самостоятельные услуги, если они оказаны в рамках кредитного договора», — добавляет она.

4. Легализация электронных займов

Согласно ст. 807 п. 1 появится закрепленная в законе возможность предоставления займов в виде электронных денег. В предыдущих версиях законопроекта говорилось, что займы могут предоставляться только в виде наличных и безналичных денежных средств, что порождало сложности толкования, рассказывает Олег Иванов. В настоящее время банки и финтехкомпании предоставляют кредиты и займы гражданам с использованием электронных денег и в «XXI веке важно исключить появление правовых неопределенностей в электронной сфере, в частности по криптовалютам», добавляет он.

Как поясняет президент ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов, сейчас можно выдавать кредит электронными деньгами, но сделать это можно на основе специальных договоров, в которых прописаны все условия. Если займы с использованием электронных денег будут введены в общий закон, это облегчит жизнь компаниям, потому что не нужно будет одно и то же несколько раз оформлять в договоре, а действовать согласно общеправовым нормам, добавляет он. Введение новой статьи в Гражданский кодекс должно активизировать рынок электронных денег, считают эксперты.