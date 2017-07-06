ВВП подрастет на цифре

Эксперты оценили перспективы развития экономики

К 2025 году ВВП России может увеличиться за счет дальнейшей цифровизации экономики на 4,1–8,9 трлн руб., говорится в исследовании консалтинговой компании McKinsey. Сейчас доля цифровой экономики в ВВП страны составляет 3,9%, что в два-три раза ниже, чем у лидеров в этой области

Фото: Michael Kooren / Reuters

К 2025 году цифровизация экономики России позволит увеличить ВВП страны на 4,1–8,9 трлн руб., утверждают авторы исследования, проведенного консалтинговой компанией McKinsey. Его презентация состоялась в среду, 5 июля, передает корреспондент РБК. Исследование посвящено перспективам развития цифровой экономики России, в нем приведена оценка аналитиков McKinsey, как она должна развиваться, чтобы достигнуть указанной цели.

Цифровизация обеспечит от 19 до 34% роста ВВП России, а сама доля цифровой экономики может составить 8–10% в ВВП, оценили в McKinsey. «Сейчас доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%, что в два-три раза ниже, чем у стран-лидеров, например США, Сингапура, Израиля. Однако положительная тенденция в том, что объем этого рынка в России растет», — отметил партнер McKinsey Александр Аптекман.

ВВП страны с 2011 по 2015 год вырос на 7%, а объем цифровой экономики за тот же период увеличился на 59%, до 1,2 трлн руб. (по ценам 2015 года). Таким образом, на цифровую экономику пришлось 24% общего прироста ВВП. Тогда как, указывают эксперты, темпы роста в странах-лидерах уже начали стагнировать, поскольку достигли верхнего порога инвестиций.

Согласно индексу цифровизации McKinsey, Россия входит в группу так называемых активных последователей за счет инвестиций в расширение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и внедрения технологий в госструктурах. Несмотря на это, страна все равно отстает от лидеров в этой области — Сингапура, США, Израиля, а также Западной Европы (Великобритания, Германия, Испания, Италия и др.).

Для сравнения, объем инвестиций частных компаний в цифровизацию в России составляет всего 2,2% ВВП, тогда как в США — 5%, странах Западной Европы — 3,9%, Бразилии — 3,6%. Объем экспорта цифровых технологий страны также в четыре раза меньше импорта.

«В итоге возможности поддержки конкурентоспособности российских компаний ниже не только в международном масштабе (незначительный объем высокотехнологичного экспорта), но и внутри страны (вытеснение иностранными компаниями российских игроков в сегментах электронной торговли, социальных сетей, поисковых систем)», — сообщается в исследовании.

Игра на опережение​

По словам авторов, целью на среднесрочную перспективу должно стать утроение цифровой экономики. Это «сложная, но достижимая цель», считают в McKinsey.

По мнению экспертов, такой цели можно достигнуть, если государство и компании будут играть на опережение — быстро адаптировать и внедрять технологические достижения, сотрудничая между собой. В частности, роль государства аналитики видят «в пропаганде инноваций», обширном развитии цифровых госуслуг, софинансировании перспективных проектов (через СП или госзаказ) и повышении цифровой грамотности населения.

Кроме того, остро стоит вопрос подготовки «цифровых» кадров, говорит партнер McKinsey Елена Кузнецова. По ее словам, эта проблема актуальна во всем мире. «Кадры — это стратегический актив. Его нехватка неизбежно ведет к замедлению темпов роста как цифровой экономики, так и экономики страны в целом», — говорится в отчете.

Участникам рынка авторы исследования советуют использовать зарубежные «истории успеха» — технологии, бизнес-модели, продукты, методы управления, чтобы извлекать из них уроки и адаптировать для российских реалий. Также в докладе отмечается важность освоения технологий Индустрии 4.0, куда входят промышленный интернет вещей, 3D-печать, виртуальная реальность, сенсорные интерфейсы и роботизация.

Ранее компания Boston Consulting Group оценивала долю цифровой экономики в ВВП России в 2016 году в 2,4%. Этот показатель в развитых странах составлял в среднем 5,5%, в развивающихся — 4,9%.