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Общество ,  
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Матвиенко заявила о наличии предпосылок для «демографической весны»

Матвиенко: Россия способна переломить ситуацию с рождаемостью
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Россия способна переломить ситуацию с рождаемостью, чтобы в стране началась «демографическая весна», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Трансляцию ее выступления на Совете законодателей ведет Госдума.

Она назвала повышение рождаемости «стратегическим приоритетом» страны и призвала россиян «создавать тренды» на большую семью.

«Вспомните, как все мировые эксперты в один голос прочили нам крах экономики. А сегодня мы вышли на уверенный экономический рост. Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать все, чтобы у нас началась демографическая весна», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что для этого есть предпосылки. В частности, спикер Совфеда привела данные Росстата, согласно которым 70% россиян хотят завести двух и более детей.

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Фото:Diana Bagnoli / Getty Images

По данным Росстата, в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости — среднее число детей на одну женщину — в России снизился до 1,41, обновив многолетний минимум. Спад последних лет эксперты объясняли тем, что в активный детородный возраст вступало поколение женщин 1990-х годов — гораздо менее многочисленное, чем поколение 1980-х. Средний возраст рождения первого ребенка сейчас — 28 лет.

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Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
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