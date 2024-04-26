 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Совбез Белоруссии предупредил об угрозе конфликтов на границе

Совбез Белоруссии: концентрация западных войск у границы достигла пика
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Скопление западных войск на границе с Белоруссией достигло пика, ситуация настолько нестабильна, что малейший дисбаланс может привести к конфликту, считает первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.

На юге Белоруссия граничит только с Украиной, на западе — с Польшей и Литвой, на севере — с Латвией, на востоке — с Россией.

Он отметил, что можно объективно констатировать рост напряженности на западной границе Белоруссии, в том числе в контексте учений в Прибалтике. «Она (напряженность. — РБК) не то что растет, она сегодня достигла того пика, когда малейший дисбаланс может привести либо к серьезной, резонансной, масштабной провокации, либо к какому-то, не постесняюсь этого слова, конфликту», — заявил Муравейко ТАСС.

Белорусский спецназ усилил охрану границы с Украиной
Политика
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

«Это воинские формирования блока НАТО, это американские батальоны, которые располагаются, например, на полигоне в Пабраде в 15 км от нашей государственной границы. И он там не один, их там несколько», — уточнил Муравейко.

Он считает, что под видом учений войска НАТО отрабатывают наступление, а не «мирные и не оборонные задачи, о которых они активно говорят».

Захарова предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО
Политика
Фото:Omer Messinger / Getty Images

Учения НАТО в Европе проходят не против вымышленного противника, а против России, заявил генерал Дэррил Уильямс, командующий сухопутными войсками альянса.

Основной этап крупнейших учений НАТО в Европе — Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024») — начался 1 февраля. Альянс анонсировал, что в них будут участвовать более 90 тыс. представителей всех родов войск из 32 стран НАТО, более 50 кораблей — от авианосцев до эсминцев, свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и около 1,1 тыс. боевых машин, в том числе 133 танка и 533 БМП. Завершатся учения 31 мая.

Президент России Владимир Путин исключал нападение России на какую-либо страну блока. Он говорил, что у страны нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать с членами НАТО. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что масштабные учения альянса — это угроза для России и Москва принимает соответствующие меры для противостояния ей.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Белоруссия Совбез граница
Материалы по теме
В Литве начались крупные учения с участием солдат бундесвера
Политика
Польша решила привлечь ЕС к охране ее границ с Белоруссией
Политика
Белоруссия заявила о попытке удара дронами по Минску с территории Литвы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
Экс-тренер «Вашингтона» раскритиковал медлительность Овечкина в плей-офф Спорт, 11:35
В Москве перекроют движение в центре и переходы из-за репетиции парада Общество, 11:35
Общение, а не импортозамещение: что заботит топ-менеджеров в IT-сфере Pro, 11:30
Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения в Астане Политика, 11:21
Компании из РФ и Казахстана договорились о развитии энергоэффективности Отрасли, 11:20
ФСБ сообщила, что готовившим теракт в Волгограде 17 лет Общество, 11:18
ФТС обвинила страны Балтии и Финляндию в саботаже на границе Политика, 11:12
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В РФС объяснили, почему не перенесли матч «Сочи» после отравления игроков Спорт, 11:12
Шойгу предупредил о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС Политика, 11:11
Hürriyet сообщила о подготовке визита Эрдогана в США 9 мая Политика, 11:10
Как отрасль автоперевозок адаптировалась к новым вызовам Отрасли, 11:07
Мужчина погиб при обстреле села в Курской области Политика, 11:04
В каких случаях бизнес может обратиться в суд ЕАЭС Pro, 11:02
Совбез Белоруссии предупредил об угрозе конфликтов на границе Политика, 11:01