Совбез Белоруссии предупредил об угрозе конфликтов на границе

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Скопление западных войск на границе с Белоруссией достигло пика, ситуация настолько нестабильна, что малейший дисбаланс может привести к конфликту, считает первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.

На юге Белоруссия граничит только с Украиной, на западе — с Польшей и Литвой, на севере — с Латвией, на востоке — с Россией.

Он отметил, что можно объективно констатировать рост напряженности на западной границе Белоруссии, в том числе в контексте учений в Прибалтике. «Она (напряженность. — РБК) не то что растет, она сегодня достигла того пика, когда малейший дисбаланс может привести либо к серьезной, резонансной, масштабной провокации, либо к какому-то, не постесняюсь этого слова, конфликту», — заявил Муравейко ТАСС.

«Это воинские формирования блока НАТО, это американские батальоны, которые располагаются, например, на полигоне в Пабраде в 15 км от нашей государственной границы. И он там не один, их там несколько», — уточнил Муравейко.

Он считает, что под видом учений войска НАТО отрабатывают наступление, а не «мирные и не оборонные задачи, о которых они активно говорят».

Учения НАТО в Европе проходят не против вымышленного противника, а против России, заявил генерал Дэррил Уильямс, командующий сухопутными войсками альянса.

Основной этап крупнейших учений НАТО в Европе — Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024») — начался 1 февраля. Альянс анонсировал, что в них будут участвовать более 90 тыс. представителей всех родов войск из 32 стран НАТО, более 50 кораблей — от авианосцев до эсминцев, свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и около 1,1 тыс. боевых машин, в том числе 133 танка и 533 БМП. Завершатся учения 31 мая.

Президент России Владимир Путин исключал нападение России на какую-либо страну блока. Он говорил, что у страны нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать с членами НАТО. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что масштабные учения альянса — это угроза для России и Москва принимает соответствующие меры для противостояния ей.