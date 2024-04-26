ФСБ сообщила, что готовившим теракт в Волгограде 17 лет

Двум задержанным участникам нацистской группировки из Волгоградской области, которые готовились совершить масштабный теракт, — 17 лет. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СК по региону.

«Следственным управлением СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних жителей города Волжского Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации). Как уточняет ФСБ, подозреваемые «установили связь» с главарем террористической организации.

В апреле в Ростовской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали жителя Новошахтинска, подозреваемого в участии в запрещенной на территории России террористической организации и планах по участию в терактах. Находясь на территории Ростовской области, мужчина связался с представителем указанной террористической организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в ее интересах.