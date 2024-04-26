В РФС объяснили, почему не перенесли матч «Сочи» после отравления игроков

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что перенос встречи против «Ахмата» был невозможен из-за того, что «Сочи» не предоставил необходимые документы

Фото: телеграм-канал ФК «Сочи»

«Сочи» не предоставил необходимые документы, поэтому перенос матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» из-за отравления 14 футболистов был невозможен. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Вы видели какие‑то документы? Если форс‑мажор, нужны документы, должно быть обращение лиги в РФС, тогда можно говорить о дальнейших шагах. Обращения от лиги не было», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

По словам Митрофанова, в «Сочи» сообщили, что игроки плохо себя чувствуют, но, видимо, поправились или нашли тех, кто мог играть через силу. «Но документов никаких у нас не было. Когда происходит событие техногенного характера, климатическое, здесь все понятно. Но тут говорят: «А мы заболели». Но и другие завтра могут то же самое сказать. Надо представить какие‑то документы, тогда можно говорить о чем‑либо», — заключил генсек РФС.

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено перед игрой сообщил, что 14 игроков команды отравились в Грозном. Встреча в итоге завершилась поражением «Сочи» со счетом 0:1.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» после победы перешел на 12-ю позицию.