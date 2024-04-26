Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения в Астане
Министры обороны России и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения во время встречи в Астане, сообщает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.
Речь идет о документах об информационном обмене и о взаимодействии в области оценки радиационной, химической и биологической обстановки. Стороны обсудили актуальные вопросы в военной сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Шойгу прибыл в Астану накануне, 25 апреля, на совещание министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Основной темой мероприятия станут вопросы международной и региональной безопасности.
ШОС в 2001 году основали Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Позже к организации присоединились Индия, Пакистан и Иран. В качестве наблюдателей помимо Монголии выступают Афганистан и Белоруссия. Партнеры организации — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В мае 2023 года этот статус также получили ОАЭ.
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