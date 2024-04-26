Главы Минобороны России и Киргизии подписали два соглашения на встрече в Астане

Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения в Астане

Бактыбек Бекболотов и Сергей Шойгу (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Министры обороны России и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения во время встречи в Астане, сообщает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

Речь идет о документах об информационном обмене и о взаимодействии в области оценки радиационной, химической и биологической обстановки. Стороны обсудили актуальные вопросы в военной сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Шойгу прибыл в Астану накануне, 25 апреля, на совещание министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Основной темой мероприятия станут вопросы международной и региональной безопасности.