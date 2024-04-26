Шойгу предупредил о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС
Шойгу: удары ВСУ по Запорожской АЭС приведут к катастрофическим последствиям
Запорожская АЭС
Удары Украины по Запорожской атомной электростанции вызывают тревогу, поскольку чреваты серьезными последствиями, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран-участниц ШОС в Астане.
Подобные атаки «могут повлечь катастрофические последствия», предупредил он.
И Россия, и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах станции.
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