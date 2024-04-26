Шойгу: удары ВСУ по Запорожской АЭС приведут к катастрофическим последствиям

Шойгу предупредил о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС

Военная операция на Украине

Запорожская АЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Удары Украины по Запорожской атомной электростанции вызывают тревогу, поскольку чреваты серьезными последствиями, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран-участниц ШОС в Астане.

Подобные атаки «могут повлечь катастрофические последствия», предупредил он.

И Россия, и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах станции.

Материал дополняется.