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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу предупредил о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС

Шойгу: удары ВСУ по Запорожской АЭС приведут к катастрофическим последствиям
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Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Удары Украины по Запорожской атомной электростанции вызывают тревогу, поскольку чреваты серьезными последствиями, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран-участниц ШОС в Астане.

Подобные атаки «могут повлечь катастрофические последствия», предупредил он.

И Россия, и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах станции.

Материал дополняется.

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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