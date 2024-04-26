В «Единой России» сообщили о масштабных DDOS-атаках на свои ресурсы

«Единая Россия» сообщила о серии DDoS-атак на свои ресурсы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Масштабные DDoS-атаки совершаются на все электронные сервисы «Единой России», сообщила пресс-служба партии.

Атаки на адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU связывают с проведением «Диктанта Победы» — исторического диктанта на тему Великой Отечественной войны. «Работа критически важной цифровой инфраструктуры партии поддерживается», — говорится в публикации.

Во время DDoS-атак злоумышленники искусственно создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, чтобы увеличить на него нагрузку и вывести из строя.

Депутат Госдумы и координатор проекта Александр Хинштейн назвал атаки попыткой «подорвать все стремления сохранить историческую правду».

«Диктант Победы» в 2024 году проходит 26 апреля во всех регионах России и в 60 странах мира. Центральной площадкой по традиции стал Музей Победы в Москве.