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Общество ,  
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«Единая Россия» сообщила о серии DDoS-атак на свои ресурсы

В «Единой России» сообщили о масштабных DDOS-атаках на свои ресурсы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Масштабные DDoS-атаки совершаются на все электронные сервисы «Единой России», сообщила пресс-служба партии.

Атаки на адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU связывают с проведением «Диктанта Победы» — исторического диктанта на тему Великой Отечественной войны. «Работа критически важной цифровой инфраструктуры партии поддерживается», — говорится в публикации.

Во время DDoS-атак злоумышленники искусственно создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, чтобы увеличить на него нагрузку и вывести из строя.

На сайт «Диктанта победы» совершили DDoS-атаки
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Депутат Госдумы и координатор проекта Александр Хинштейн назвал атаки попыткой «подорвать все стремления сохранить историческую правду».

«Диктант Победы» в 2024 году проходит 26 апреля во всех регионах России и в 60 странах мира. Центральной площадкой по традиции стал Музей Победы в Москве.

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Теги
DDos-атаки Единая Россия диктант Великая Отечественная война Александр Хинштейн
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