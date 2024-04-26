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В США заблокировали выплату бойцу UFC Царукяну за нападение на фаната

В США заблокировали выплату бойцу UFC Арману Царукяну за нападение на фаната
Перед выходом в октагон на бой против Чарльза Оливейра российский спортсмен ударил болельщика, который показывал ему неприличные жесты. Заседание Атлетической комиссии штата Невада по этому делу состоится 30 апреля
Арман Царукян
Арман Царукян (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский боец Арман Царукян не получил часть денег за победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 по решению Атлетической комиссии штата Невада. Об этом ТАСС рассказал менеджер спортсмена Саят Абдрахманов

Причиной стала потасовка Царукяна с фанатом перед боем.

«Заблокирована часть гонорара», — сказал Абдрахманов, отметив, что заседание комиссии по делу Царукяна состоится 30 апреля.

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Спорт
Арман Царукян

Во время выхода в октагон Царукян ударил одного из болельщиков по лицу за то, что тот показывал ему нецензурные жесты.

«Никто не показывает мне такие жесты. Я обязательно отвечу на такое. Вы можете показать мне средний палец на расстоянии 200 м, и я не смогу ударить вас, но когда вы находитесь близко ко мне… Это происходит на автомате. Я из России, не делайте этого, пожалуйста, или я попаду в тюрьму в США», — говорил после боя Царукян.

Россиянин в ночь на 14 апреля на турнире UFC 300 победил раздельным решением судей Оливейру, экс-чемпиона промоушена в легком весе. В интервью РБК Царукян говорил, что заработал больше $300 тыс. за этой бой

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Арман Царукян
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