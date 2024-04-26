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Политика ,  
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Hürriyet сообщила о подготовке визита Эрдогана в США 9 мая

Hürriyet: Эрдоган готовится к визиту в США 9 мая
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Murat Cetinmuhurdar / Turkish Presidency / Getty Images)

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, запланированный на 9 мая, находится в стадии обсуждения деталей, сообщила газета Hürriyet.

Обозреватель газеты Абдулкадир Сельви со ссылкой на свои источники в политических кругах рассказал, что представители двух стран продолжают свою работу перед визитом. «Белый дом готовится к 9 мая. Между Белым домом и нашим посольством в США идут переговоры по вопросам того, кто примет участие во встрече (президентов двух государств. — РБК), как долго два лидера будут встречаться тет-а-тет и где будет стоять пресса», — уточнил обозреватель.

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Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган 20 апреля принял главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, лидеры обсудили ситуацию в секторе Газа и перспективы урегулирования конфликта.

Сельви отметил, что, по мнению некоторых американских чиновников, после этой встречи переговоры с президентом США Джо Байденом могут оказать негативный эффект на уровень поддержки со стороны электората действующего президента США. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщал, что поездка и переговоры с Байденом намечены на начало мая.

Ожидается, что президенты обсудят украинский кризис и ситуацию вокруг сектора Газа — войне Израиля и палестинской группировке ХАМАС будет уделено первостепенное значение, украинский вопрос также войдет в повестку обсуждения.

Hürriyet сообщила о подготовке визита Эрдогана в США 9 мая
Hürriyet сообщила о подготовке визита Эрдогана в США 9 мая

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Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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