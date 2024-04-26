В Москве перекроют движение в центре и переходы из-за репетиции парада

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Москве 26 апреля перекроют движение дорожного транспорта и подземные пешеходные переходы из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщает дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Будут временно закрыты подземные пешеходные переходы на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 17:30 до окончания мероприятия, на участке Садового кольца от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат, на улице Новый Арбат с 22:00 до окончания мероприятия. Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро «Маяковская».

Также будет временно недоступно движение транспорта на ряде улиц в ЦАО и ЮВАО. Движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 16:30 до 19:00. На ряде центральных набережных и улиц будет закрыто движение с 17:30 до окончания мероприятия.

Движение будет повторно закрыто с 22:30 на некоторых улицах города: с 22:30 до окончания мероприятия на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста и с 23:30 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта. Парковка на всех перекрытых участках также будет запрещена.

Движение в центре Москвы перекрывали 23 апреля для репетиции парада Победы.

Военная техника выехала в Москву для участия в параде Победы 9 мая еще 18 апреля с тренировочной площадки в подмосковном Алабино.