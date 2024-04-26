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Экс-тренер «Вашингтона» раскритиковал медлительность Овечкина в плей-офф

Будро: Овечкин физически уже не может делать то, что хочет его разум
Брюс Будро заявил, что 38-летний российский хоккеист из-за возраста слишком медленно двигается и не способен сам создавать голевые моменты
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters)

Неудачная игра капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первых матчах плей-офф НХЛ нынешнего сезона связана с тем, что россиянин постарел и уже не в состоянии создавать моменты, как раньше, заявил The Athletic бывший тренер «Вашингтона» Брюс Будро.

«Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» два первых матча первого раунда плей-офф НХЛ, на счету Овечкина лишь один бросок в створ в этих играх. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери говорил, что 38-летний россиянин «немного не в своей тарелке».

«Физически он не может делать то, что хочет его разум. У него очень высокий хоккейный IQ, но он стоит и не двигается. Он ждет, чтобы моменты пришли к нему, вместо того чтобы их создавать», — сказал Будро.

Тренер фразой «не в своей тарелке» оценил игру Овечкина в плей-офф НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

По словам Будро, видимо, в 38 лет Овечкин уже не может «крушить, бить и делать все с той же энергией, что была у него раньше». «Он стоит на месте и все еще получает шайбы, но «Рейнджерс» слишком быстры в этих моментах. Они успевают его накрывать. Овечкин не успевает помешать этому, поэтому его это расстраивает», — добавил Будро.

Третья игра серии состоится в ночь на 27 апреля в Вашингтоне.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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