Экс-тренер «Вашингтона» раскритиковал медлительность Овечкина в плей-офф
Неудачная игра капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первых матчах плей-офф НХЛ нынешнего сезона связана с тем, что россиянин постарел и уже не в состоянии создавать моменты, как раньше, заявил The Athletic бывший тренер «Вашингтона» Брюс Будро.
«Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» два первых матча первого раунда плей-офф НХЛ, на счету Овечкина лишь один бросок в створ в этих играх. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери говорил, что 38-летний россиянин «немного не в своей тарелке».
«Физически он не может делать то, что хочет его разум. У него очень высокий хоккейный IQ, но он стоит и не двигается. Он ждет, чтобы моменты пришли к нему, вместо того чтобы их создавать», — сказал Будро.
По словам Будро, видимо, в 38 лет Овечкин уже не может «крушить, бить и делать все с той же энергией, что была у него раньше». «Он стоит на месте и все еще получает шайбы, но «Рейнджерс» слишком быстры в этих моментах. Они успевают его накрывать. Овечкин не успевает помешать этому, поэтому его это расстраивает», — добавил Будро.
Третья игра серии состоится в ночь на 27 апреля в Вашингтоне.
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