Шойгу указал на отсутствие интересов у России нападать на НАТО

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Россия не имеет планов нападения на страны НАТО, у Москвы нет в этом ни геополитических, ни военных интересов, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Он отметил, что при проведении военной операции на Украине Россия «защищает интересы своих людей на исторических территориях». В остальном Российская Федерация «придерживается политики невмешательства в дела других государств» (цитаты по ТАСС).

Российский министр заверил, что Москва всегда прикладывала «максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире».

В то же время войска Североатлантического альянса у границ России создали дополнительные угрозы безопасности страны, добавил Шойгу. «Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса», — сказал министр.

Первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко также считает, что скопление западных войск на границе с Белоруссией достигло пика, и ситуация настолько нестабильна, что малейший дисбаланс может привести к конфликту.

Он считает, что под видом учений войска НАТО отрабатывают наступление, а не «мирные и не оборонные задачи, о которых они активно говорят».

Основной этап масштабных учений НАТО в Европе — Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024») — проходит с 1 февраля по 31 мая при участии более 90 тыс. представителей всех родов войск из 32 стран НАТО, более 50 кораблей — от авианосцев до эсминцев, свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и около 1,1 тыс. боевых машин, в том числе 133 танка и 533 БМП.

Президент России Владимир Путин исключал нападение России на какую-либо страну блока, отмечая, что у страны нет «ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного».