 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу указал на отсутствие интересов у России нападать на НАТО

Шойгу: у России нет интересов нападать на страны НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия не имеет планов нападения на страны НАТО, у Москвы нет в этом ни геополитических, ни военных интересов, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Он отметил, что при проведении военной операции на Украине Россия «защищает интересы своих людей на исторических территориях». В остальном Российская Федерация «придерживается политики невмешательства в дела других государств» (цитаты по ТАСС).

Российский министр заверил, что Москва всегда прикладывала «максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире».

В НАТО назвали Россию своим противником на крупнейших учениях в Европе
Политика
Учения НАТО в Черном море

В то же время войска Североатлантического альянса у границ России создали дополнительные угрозы безопасности страны, добавил Шойгу. «Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса», — сказал министр.

Первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко также считает, что скопление западных войск на границе с Белоруссией достигло пика, и ситуация настолько нестабильна, что малейший дисбаланс может привести к конфликту.

Он считает, что под видом учений войска НАТО отрабатывают наступление, а не «мирные и не оборонные задачи, о которых они активно говорят».

Захарова предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО
Политика
Фото:Omer Messinger / Getty Images

Основной этап масштабных учений НАТО в Европе — Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024») — проходит с 1 февраля по 31 мая при участии более 90 тыс. представителей всех родов войск из 32 стран НАТО, более 50 кораблей — от авианосцев до эсминцев, свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и около 1,1 тыс. боевых машин, в том числе 133 танка и 533 БМП.

Президент России Владимир Путин исключал нападение России на какую-либо страну блока, отмечая, что у страны нет «ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного».

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Сергей Шойгу НАТО угроза
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
В Литве начались крупные учения с участием солдат бундесвера
Политика
Советник Шойгу заявил о разработке НАТО когнитивно-ментальных технологий
Политика
Шойгу заявил о кратном росте угроз для России на двух направлениях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
Росреестр предложил разрешить регистрацию на землях сельхозназначения Недвижимость, 13:03
Шойгу заявил об украинском следе в теракте в «Крокус Сити Холле» Политика, 13:00
Как технологии ИИ помогают планировать полевые работы в «Русагро» Компании, 13:00
За освобождение замминистра обороны Тимура Иванова предложат залог Общество, 12:57
«Заходят, но не заказывают»: как найти причину низкой конверсии в покупку Pro, 12:52
Суд арестовал подростков по делу о подготовке теракта в Волжске Общество, 12:51
Хуснуллин заявил о возможном снижении ввода жилья в 2024 году Недвижимость, 12:48
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Медведева извинилась за то, что ошибочно сообщила о смерти деда Валиевой Спорт, 12:43
Посадивший самолет в новосибирском поле пилот вынужденно ушел в таксисты Общество, 12:40
Как работают парковки в Москве на майские праздники Авто, 12:38
Журналиста Сергея Мингазова задержали по делу о репосте Общество, 12:34
Хюлькенберг покинет команду «Формулы-1» Haas и перейдет в Sauber Спорт, 12:28
Цены на вторичное жилье в Москве снизились впервые с декабря 2022 года Недвижимость, 12:24
Россия и Турция закрыли мониторинговый центр по Карабаху Политика, 12:22