Мужчина погиб при обстреле села в Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Коровяковка Глушковского района, погиб местный житель, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.

Повреждения получили пять домовладений, магазин, автомобиль и газовая труба. В селе частично нет света, ремонт начнут, когда позволит обстановка, добавил глава региона.

С начала российской военной операции Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. С января 2024 года в области неоднократно объявляли ракетную опасность, в предыдущий раз — 24 апреля. Тогда она действовала около 11 минут. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.