 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мужчина погиб при обстреле села в Курской области

Губернатор Старовойт: местный житель погиб при обстреле курского села
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Коровяковка Глушковского района, погиб местный житель, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.

Повреждения получили пять домовладений, магазин, автомобиль и газовая труба. В селе частично нет света, ремонт начнут, когда позволит обстановка, добавил глава региона.

Старовойт сообщил об обстреле четырех населенных пунктов Курской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

С начала российской военной операции Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. С января 2024 года в области неоднократно объявляли ракетную опасность, в предыдущий раз — 24 апреля. Тогда она действовала около 11 минут. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.

Мужчина погиб при обстреле села в Курской области
Мужчина погиб при обстреле села в Курской области

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Курская область обстрел ВСУ погибший Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
Старовойт сообщил об обстреле четырех населенных пунктов Курской области
Политика
В Курске объявили ракетную опасность
Политика
В Курской области объявили опасность атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
Экс-тренер «Вашингтона» раскритиковал медлительность Овечкина в плей-офф Спорт, 11:35
В Москве перекроют движение в центре и переходы из-за репетиции парада Общество, 11:35
Общение, а не импортозамещение: что заботит топ-менеджеров в IT-сфере Pro, 11:30
Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения в Астане Политика, 11:21
Компании из РФ и Казахстана договорились о развитии энергоэффективности Отрасли, 11:20
ФСБ сообщила, что готовившим теракт в Волгограде 17 лет Общество, 11:18
ФТС обвинила страны Балтии и Финляндию в саботаже на границе Политика, 11:12
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В РФС объяснили, почему не перенесли матч «Сочи» после отравления игроков Спорт, 11:12
Шойгу предупредил о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС Политика, 11:11
Hürriyet сообщила о подготовке визита Эрдогана в США 9 мая Политика, 11:10
Как отрасль автоперевозок адаптировалась к новым вызовам Отрасли, 11:07
Мужчина погиб при обстреле села в Курской области Политика, 11:04
В каких случаях бизнес может обратиться в суд ЕАЭС Pro, 11:02
Совбез Белоруссии предупредил об угрозе конфликтов на границе Политика, 11:01