ФТС обвинила страны Балтии и Финляндию в саботаже на границе

Таможенники в странах Балтии и Финляндии специально создают очереди на границах и прибегают к «политике удушения и саботажа» международной торговли, считают в ФТС

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Эстония, Литва, Латвия и Финляндия саботируют прохождение грузов, создают на границе искусственные очереди и «ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно», заявил «РИА Новости» врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

По словам Давыдова, на латвийско-российской границе на автомобильном пункте пропуска «Терехово» (с российской стороны МАПП «Бурачки») в очереди на въезд в Россию стоят около 2 тыс. машин. 25 апреля за сутки пропустили чуть больше ста автомобилей. «Представляете, это 20 дней стоять в очереди. А там стоит и «скоропорт», там могут быть лекарства, там могут быть продукты первой необходимости», — сказал он.

«Вот это сознательная политика удушения и саботажа, просто реального саботажа международной торговли», — считает врио главы ФТС.

По мнению Давыдова, европейские таможенники специально создают очередь: «Когда у них два сотрудника в пункте пропуска вместо двадцати, и поэтому 100 машин за сутки проезжают там, где может проехать 400».

В марте Литва закрыла два из четырех работающих контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией — «Райгардас» («Привалка») и «Лаворишкес» («Котловка»). Это привело к изменению логистических потоков и очередям на границе России с Латвией — как сообщали в ФТС, в середине марта въезда на российскую территорию ждали 1,7 тыс. грузовиков. В начале месяца очереди росли и на выезд из Калининградской области в Литву.

Очереди на въезд из Латвии в Россию через погранпереходы в Псковской области начали расти после решения Финляндии постепенно закрывать КПП на российской границе в ноябре 2023 года. Ограничения несколько раз расширяли и продлевали. Хельсинки объяснил это наплывом просителей убежища из стран Ближнего Востока и из Африки. Москва отвергла обвинения в содействии нелегалам.