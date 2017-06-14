«Зарубежнефть» пугает заброшенными скважинами

Компания просит выделить средства на ликвидацию экологической угрозы в Арктике

«Зарубежнефть» напомнила Минэнерго о десяти заброшенных со времен СССР скважинах на шельфе Баренцева и Карского морей. Компания готова взяться за их ликвидацию, если получит целевое финансирование. Стоимость таких работ эксперты оценивают в $200–700 млн

Рабочие на арктическом шельфе (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Арктический шельф без хозяина

Глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов обратился к заместителю министра энергетики Кириллу Молодцову с просьбой провести совещание с привлечением Росимущества, Роснедр и Минприроды, чтобы определить ответственного за ремонт или ликвидацию десяти бесхозных скважин на шельфе северных морей. Об этом говорится в его письме от 19 апреля (копия есть у РБК). Скважины еще в советские времена (в 80-е годы прошлого столетия) с целью поиска нефти или газа бурила дочерняя структура «Зарубежнефти» — «Арктикморнефтегазразведка» (АМНГР).

Что такое «Зарубежнефть» «Зарубежнефть» на 100% принадлежит Росимуществу. В 2016 году компания добыла 5,2 млн т нефти, получила 60 млрд руб. выручки и 6,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. «Зарубежнефть» разрабатывает нефтяные месторождения в Ненецком автономном округе, во Вьетнаме и на Кубе, владеет нефтеперерабатывающим заводом в Боснии и Герцеговине.

Как пишет Кудряшов, сейчас эти скважины находятся на забалансовом счете «Арктикморнефтегазразведки». То есть компания не является их собственником и не имеет ни оснований, ни средств сама работать с этими скважинами. Согласно письму Кудряшова, формальным собственником этих объектов является региональное управление Росимущества. Сейчас скважины законсервированы, но много лет их даже не осматривали. «Принимая во внимание ограниченный срок консервации скважин, а также отсутствие системного осмотра подводного устья скважин, существует вероятность нарушения их герметичности. Масштабы последствий такого развития событий в условиях Арктики могут быть сопоставимы с масштабами экологической катастрофы, произошедшей в 2010 году в Мексиканском заливе», — предупреждает глава «Зарубежнефти».

Экокатастрофа в Мексиканском заливе Платформа Deepwater Horizon, управляемая BP, затонула в Мексиканском заливе у побережья Луизианы 22 апреля 2010 года после пожара и взрыва. В результате пропали без вести 11 человек и произошел крупнейший в истории США разлив нефти: в воду попало 4,9 млн барр. нефти. ​В ноябре 2012 года ВР признала себя виновной в катастрофе и согласилась выплатить штраф в $4,5 млрд за разлив нефти. Всего к концу 2013 года ВР потратила более $14 млрд на возмещение причиненного техногенной катастрофой урона.

Он указывает, что компания с 2013 года неоднократно обращалась в Росимущество с целью передачи этих активов на баланс государства и определения ответственного за их обследование и ликвидацию, но ответа не получила.

Представитель «Зарубежнефти» подтвердил РБК, что компания обратилась в Минэнерго за проведением совещания по проблеме ремонта или ликвидации бесхозных скважин на арктическом шельфе. По его словам, указанные в письме десять скважин не находятся на балансе АМНГР или самой «Зарубежнефти». Однако компания хочет предупредить органы власти о необходимости обследовать и ликвидировать их, так как Арктика является стратегическим регионом и нуждается в профилактике любых экологических проблем.

Сергей Кудряшов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

«Мы писали в Росимущество, которому формально принадлежат эти скважины, но у них нет бюджета на их содержание. Поэтому мы обратились в Минэнерго как к регулятору, чтобы они решили, что делать: обязать новых владельцев лицензий профинансировать и провести эти работы либо определить уполномоченную для этого компанию», — сказал он РБК. По словам представителя «Зарубежнефти», компания обладает соответствующими компетенциями и в случае необходимости готова сама провести ликвидационные работы на арктических скважинах при выделении целевого финансирования. Переписку руководителя компании с Минэнерго он не комментирует.

Представитель Минэнерго от комментариев отказался. Источник в ведомстве сообщил РБК, что совещания по этому вопросу еще не проводили. Представитель Росимущества не ответил на запрос РБК. Источник, близкий к Росимуществу, пояснил, что сейчас скважины действительно являются бесхозными, но идет процесс их передачи на баланс государства, включающий передачу всех документов. Когда он завершится, можно будет вернуться к вопросу определения ответственного за их ликвидацию.

Ликвидация на $700 млн

В советские времена подводные скважины в Арктике консервировали, заливая цементом, вспоминает доктор технических наук, бывший генеральный директор «Арктикморнефтегазразведки» Вячеслав Урманчеев. По его словам, правила ведения горных работ предусматривают обследование таких скважин на герметичность с помощью водолазов минимум раз в полгода, но инспекцию скважин никто не проводил более десяти лет. «Я поднимал вопрос про ликвидацию этих скважин, когда еще руководил компанией. На совещании в Роснедрах примерно лет семь назад пообещали создать компанию, которая получит деньги и полномочия для этих работ, но так ничего и не сделали», — сказал он РБК.

Представитель Минприроды, ведомства, которому подконтрольны Роснедра, сообщил РБК, что ни Минэнерго, ни «Зарубежнефть» в последние несколько месяцев по вопросу судьбы скважин в Арктике к ним не обращались. По его словам, ликвидировать эти скважины должны собственники лицензионных участков, на которых они расположены. Часть участков принадлежит «Роснефти», часть — «Газпрому», часть — по-прежнему в нераспределенном фонде, уточняет РБК собеседник в «Зарубежнефти». Представители «Роснефти» и «Газпрома» не ответили на вопрос РБК, готовы ли они оплачивать и проводить утилизацию скважин в Арктике, которые достались им по наследству.

Урманчеев оценил стоимость работ по ликвидации скважин в 10% от текущей стоимости их бурения: то есть $20–70 млн за каждую скважину в зависимости от глубины ее залегания, то есть $200–700 млн за весь фонд. Например, «Роснефть» два года назад пробурила за $700 млн скважину «Университетская-1» в Карском море, которая дала возможность открыть там месторождение «Победа». Он отметил, что для таких работ необходимо арендовать буровую установку и владеть современными технологиями подводных ликвидационных работ. С его оценкой стоимости такой ликвидации согласился член научного совета при Совете безопасности РФ, председатель экспертной группы по вопросам освоения минеральных ресурсов и развития транспортной системы в Арктике​ Михаил Григорьев. Он отмечает, что технические решения по ликвидации этих скважин есть у АМНГР, а другим компаниям, скорее всего, придется привлекать партнера извне.

По словам директора центра «Морские нефтегазовые месторождения» «Газпром ВНИИГаза» Марата Мансурова, примерно три четверти пробуренных АМНГР скважин не дали промышленных притоков нефти или газа. Поэтому экологической катастрофы по вине их разгерметизации, сопоставимой с разливом нефти с платформы в Мексиканском заливе, по его мнению, быть не может. Мансуров отмечает, что та часть скважин, которая попала на участки «Газпрома», в том числе на замороженном сейчас Штокмановском месторождении, уже утилизирована по нормам СССР. «Скважины залиты цементом, устья ликвидированы и нуждаются разве что в подводном обследовании. Для этого нужно арендовать специальное судно, что потребует до $20 тыс. в сутки и два месяца работы на каждую скважину — до $600 тыс.», — оценил эксперт. Он подчеркнул, что расходы могут вырасти, если потребуется уборка технического мусора в процессе обследования.