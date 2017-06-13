Пять задач Эльвиры Набиуллиной

Госдума продлила полномочия главы Банка России на пять лет

В ходе переизбрания на должность председателя Эльвира Набиуллина поставила перед ЦБ задачи на ближайшие пять лет. Усилия регулятора будут сосредоточены на борьбе с инфляцией и создании устойчивого финрынка, пообещала она

Эльвира Набиуллина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Эльвира Набиуллина озвучила основные задачи Банка России на следующий пятилетний срок перед депутатами Госдумы в ходе процедуры переизбрания в пятницу, 9 июня.

Главный акцент она сделала на соблюдении «принципа преемственности, последовательности и предсказуемости». «Нам важно сохранить доверие как основу для развития», — подчеркнула глава Банка России, сравнивая основные направления работы ЦБ в последние четыре года под ее руководством с планами на ближайшие пять лет (такой срок отведен ей, согласно вступившим в 2013 году поправкам в действующее законодательство.)

Опрошенные РБК эксперты в намеченных регулятором шагах увидели главным образом следование ранее уже намеченным планам. Вместе с тем главным вызовом ЦБ, по мнению аналитиков, в ближайшую пятилетку могут стать трансформации, которые придется осуществить Банку России в ходе экономических реформ после выборов 2018 года.

Рост вслед за низкой инфляцией

У ЦБ было много достижений за прошедшие четыре года, среди которых поступательное движение к таргету по инфляции в 4%, улучшение коммуникаций с рынком, переход к плавающему курсу рубля, перечисляет главный аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов.

«Мы считаем, что сделали это (перешли к плавающему курсу. — РБК) правильно, это доказывает негативный опыт других стран-экспортеров», — отметила глава ЦБ перед депутатами. В 2013 году, вступая в должность главы ЦБ, Эльвира Набиуллина помимо повышения гибкости курсообразования ставила также задачу снизить инфляцию с 7 до 3–4%. «Достижение цели по инфляции в силу внешних шоков заняло больше времени, чем мы ожидали. Но тем не менее мы уже вплотную приблизились к целевому уровню», — признала она. В связи с этим задача на ближайшие годы — «обеспечить стабильный уровень низкой инфляции», добавила Набиуллина. Эта работа, подчеркнула она, приведет к снижению процентных ставок и, как следствие, к экономическому росту. Детальнее развивать эту тему она, впрочем, не стала.

Если внешних шоков не будет, то низкие ставки сделают доступными кредиты, это активизирует производство, а вместе с этим и рост конечного потребления как на уровне домохозяйств, так и на уровне государства, говорит Денис Давыдов. «Без внешних шоков мы можем в ближайшие три года увидеть годовой рост в размере 1,5–2% ВВП», — добавил он.

Очистка рынка

Вместе с приходом Набиуллиной в ЦБ начался процесс оздоровления банковского сектора, в ходе которого существенно сократилось число игроков финсектора. Так, всего с 2013 года лицензию потеряли более 300 кредитных организаций, или треть от их общего количества. ​Процесс оздоровления затронул и рынок пенсионных фондов. Банк России в 2014 году создал систему гарантирования пенсионных накоплений при Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), куда были включены всего 38 фондов. Перед этим фондам и управляющим накоплениями пришлось раскрыть структуру акционеров и пройти проверку ЦБ. В процессе рынок покинули две крупные пенсионные группы — фонды Евгения Новицкого и экс-владельца банка «Глобэкс» Анатолия Мотылева.

Председатель Банка России, выступая перед депутатами, еще раз напомнила, что процесс очищения банковского сектора не завершен и займет еще два-три года. В связи с этим она назвала ключевой задачей «повышение проактивности на ранних стадиях и переход к консультирующему надзору». По заявлениям руководителей ЦБ, добросовестным участникам рынка это дает возможность исправления ситуации на начальном этапе возникновения проблем.

Председатель ЦБ отметила также, что с начала следующего года банковская система станет трехуровневой: системно значимые банки, банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией. «Это кардинальное изменение в банковской системе, которое мы должны будем в ближайшее время плавно провести», — подчеркнула она.

Против вывода и отмывания

Еще одно из ключевых направлений работы регулятора в последние годы — снижение объема незаконно выведенных средств из России за рубеж, а также незаконно обналиченных. Как докладывала в марте главе государства Эльвира Набиуллина, в 2016 году из России за рубеж было незаконно выведено 183 млрд руб., что в 9 раз меньше, чем в 2013 году. Объем незаконного обналичивания средств за тот же период снизился с 1,2 трлн до чуть более 500 млрд руб.

Как отмечает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков, если учесть, что в банковском секторе многотриллионные обороты, то ЦБ добился определенного успеха. Также позитивен тот факт, что стоимость таких операций стала дороже. Однако постоянно появляются новые формы обналичивания, поэтому ЦБ еще предстоит большая работа в этом направлении, добавляет эксперт.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Не только банки

ЦБ четыре года назад начал создавать мегарегулятор; с тех пор он получил функции по регулированию и надзору во всех секторах финансового рынка. Следующий этап, по словам Набиуллиной, — оздоровление и очищение, а также создание условий для развития в финансовом секторе. Новый механизм санации (через фонд консолидации), который, по замыслу ЦБ, позволит удешевить и ускорить механизм оздоровления банков, должен заработать к осени. В планах Банка России — использование данного инструмента оздоровления для страховых компаний и других участников финансового рынка. Соответствующие поправки ЦБ предлагает рассмотреть на осенней сессии Госдумы, говорил в июне зампред Банка России Владимир Чистюхин.

«Введение такого фонда уже назрело, так как, например, на страховом рынке есть несколько организаций, дальнейшее существование которых под вопросом», — говорит управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». В частности, при банкротстве каждого типа компаний важно учитывать специфику их деятельности, проводить точные актуарные расчеты в быстрый срок. «Я думаю, что на первых порах фонд консолидации будет применяться только к очень крупным игрокам рынка», — считает Волков.

Будущее финансовых рынков ЦБ видит в развитии инструментов небанковского финансирования, рынка облигаций, развития капитала. «По сути дела, это создание в стране длинных денег. Пока у нас длинных денег нет, и мы должны и будем делать всё, чтобы создать длинные деньги», — подчеркнула председатель ЦБ. В числе таких инструментов она выделила в первую очередь систему индивидуального пенсионного капитала.

Безусловно, основной источник длинных денег на сегодня — это средства пенсионных накоплений, соглашается советник Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Валерий Виноградов. «Но из-за заморозки пенсий деньги перестали поступать в этот институт. Если правительство не примет в ближайшее время решения по его реинкарнации, то это может привести к гибели накопительной пенсии», — предупреждает он.

Минфин и ЦБ с прошлого года работают над созданием новой накопительной пенсионной системы — индивидуально-пенсионного капитала. «Как правительство, так и участники рынка понимают, что включение в эту систему должно быть массовым, — говорит Валерий Виноградов. — Для этого разрабатывается механизм автоподписки граждан, который вызывает дискуссии и затягивает решение. Правительству пора уже договориться и принять какое-либо решение, так как реформу уже нельзя откладывать».

Развитие технологий

Эльвира Набиуллина напомнила, что введение западных санкций вынудило активизировать работу по созданию национальной платежной системы. В планах на ближайшие годы — «плавный перевод зарплат работников бюджетной сферы и социальных карт на карту «Мир». «Именно упорядоченный переход», — подчеркнула она. Согласно действующему законодательству, с 1 июля карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам для получения выплат из бюджета при обращении об открытии нового банковского счета. Крайний срок перехода на получение выплат на карты «Мир» для пенсионеров — до 1 июля 2020 года.

На развитии технологий ЦБ планирует делать акцент и в будущем. В числе таких задач Эльвира Набиуллина выделила, в частности, удаленную идентификацию клиентов банков, электронный документооборот, а также распределительные реестры на базе блокчейна. «Мы будем тестировать с рынком новые технологии, такие как распределенные реестры на базе блокчейна, и мы уже это делаем для того, чтобы по-умному подходить к регулированию новых технологий, ограничивая рынки от рисков», — заявила она.

Реальные вызовы

То, что перечислила Эльвира Набиуллина, — это рабочие задачи, их нужно продолжать реализовывать, но они не являются вызовом для Центробанка, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Она считает, что главный вопрос в денежно-кредитной политике на ближайшие годы — это внутренние трансформации, которые предстоят Банку России. «Есть ожидание того, что после выборов 2018 года активизируются реформы, и тогда ЦБ придется координировать свою политику в связи с этим», — говорит Орлова. Так, если будут запущены реформы и в новой экономической программе будет взят курс на экономический рост, то потребуется наращивать кредитование. «Это означает, что ЦБ придется не только снижать ставки, но и уточнять свои подходы к регулированию, а именно учитывать риски перегрева кредитования в тех или иных сегментах, менять требования к буферу капитала на разных фазах кредитного цикла, мониторить различные риски и т.д.», — говорит она.

Экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик отмечает, что основной вклад ЦБ в экономический рост заключается в достижении стабильности на финансовых рынках, а именно в более эффективной денежно-кредитной политике, деталей реализации которой в выступлении перед депутатами председатель Банка России не коснулась. Лисоволик также добавляет, что перспективы экономического роста на ближайшее будущее «не выглядят многообещающими ввиду ряда внутренних факторов, в том числе демографических, таких как старение населения. «Наверное, это стало причиной того, что больший акцент в выступлении главы ЦБ был сделан на адаптации ранее озвученных планов регулятора», — резюмировал он.​