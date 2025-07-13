От Матюхина до Набиуллиной: семь глав Центробанка

Виктор Геращенко

Геращенко четырежды возглавлял главный банк страны: два раза Госбанк СССР (был снят на три дня после 21 августа 1991 года) и дважды — Банк России.

Геращенко продолжил денежную эмиссию и провел денежную реформу, предусматривавшую обмен купюр, выпущенных до 1993 года. Первый его срок на посту главы ЦБ (с ноября 1992 года по октябрь 1994 года) запомнился «черным вторником» 11 октября 1994 года, когда за один день курс доллара вырос на 27%. После этого его отправили в отставку.

Во второй раз Геращенко возглавил Центробанк после дефолта 1998 года. Вскоре после его назначения регулятор отозвал лицензии у Инкомбанка и банка «Менатеп» Михаила Ходорковского (признан иноагентом). Второй срок Геращенко запомнился переходом к рыночному формированию курса рубля. Эксперты отмечают независимость в этот период Банка России от правительства и противостояние Геращенко с Александром Мамутом и Петром Авеном, в результате которого в 2001 году была принята «Стратегия развития банковского сектора», которая, в частности, содержала требование перехода банков на международные нормы отчетности и выход ЦБ из капитала коммерческих банков.

В 2002 году Геращенко освободили от должности председателя ЦБ по собственному желанию. В январе 2004 года был выдвинут кандидатом на пост президента от политической партии «Партия российских регионов», но получил отказ в регистрации. Летом того же года после ареста Михаила Ходорковского возглавил совет директоров ЮКОСа (в 2006 году компанию признали банкротом). Геращенко умер 11 мая в возрасте 87 лет.