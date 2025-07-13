От Матюхина до Набиуллиной: семь глав Центробанка
13 июля 1990 года был создан Банк России. За 35 лет его возглавляли семь человек, пять в качестве официальных председателей и еще двое — как и.о. Все руководители Банка России в новейшей истории страны — в фотогалерее РБК
7 августа 1990 года стал и.о. председателя правления Госбанка РСФСР (позже — Центробанка), с 25 декабря 1990 года по 16 июля 1992 года — официальный руководитель.
При Матюхине происходил переход к рыночной экономике, что значительно осложнило его работу на посту главы Центробанка. Он наращивал денежную массу в обращении — это подстегивало инфляцию и настраивало против него правительство реформаторов. При Матюхине в России сформировалась двухуровневая финансовая система, состоящая из Центрального и коммерческих банков. До сих пор он остается единственным главой Банка России, чья подпись была напечатана на банкнотах.
После отставки занимал ведущие должности в банках «Горный Алтай», «Ноосфера», Собинбанк, «Диалог-Оптим».
Геращенко четырежды возглавлял главный банк страны: два раза Госбанк СССР (был снят на три дня после 21 августа 1991 года) и дважды — Банк России.
Геращенко продолжил денежную эмиссию и провел денежную реформу, предусматривавшую обмен купюр, выпущенных до 1993 года. Первый его срок на посту главы ЦБ (с ноября 1992 года по октябрь 1994 года) запомнился «черным вторником» 11 октября 1994 года, когда за один день курс доллара вырос на 27%. После этого его отправили в отставку.
Во второй раз Геращенко возглавил Центробанк после дефолта 1998 года. Вскоре после его назначения регулятор отозвал лицензии у Инкомбанка и банка «Менатеп» Михаила Ходорковского (признан иноагентом). Второй срок Геращенко запомнился переходом к рыночному формированию курса рубля. Эксперты отмечают независимость в этот период Банка России от правительства и противостояние Геращенко с Александром Мамутом и Петром Авеном, в результате которого в 2001 году была принята «Стратегия развития банковского сектора», которая, в частности, содержала требование перехода банков на международные нормы отчетности и выход ЦБ из капитала коммерческих банков.
В 2002 году Геращенко освободили от должности председателя ЦБ по собственному желанию. В январе 2004 года был выдвинут кандидатом на пост президента от политической партии «Партия российских регионов», но получил отказ в регистрации. Летом того же года после ареста Михаила Ходорковского возглавил совет директоров ЮКОСа (в 2006 году компанию признали банкротом). Геращенко умер 11 мая в возрасте 87 лет.
В 1970–1990-х Парамонова работала на разных должностях в Госбанке СССР. В 1992 году была назначена зампредом ЦБ, а с 18 октября 1994 по 8 ноября 1995 года исполняла обязанности главы регулятора.
При ней с 8 июля по 1 октября 1995 года ЦБ впервые установил валютный коридор — пределы, в которых должен был колебаться курс рубля. Цель достигалась валютными интервенциями.
С 1998 по 2007 год Парамонова занимала пост первого заместителя председателя ЦБ. Параллельно с 2000 по 2007 год была заместителем управляющего от России в Международном валютном фонде (МВФ). До 2007 года входила в наблюдательный совет Сбербанка.
С 2009 по 2015 год работала генеральным директором страховой компании ЖАСО, а затем до 2017 года была советником председателя правления страховой группы СОГАЗ.
Александр Хандруев временно исполнял обязанности главы Центробанка с 8 по 22 ноября 1995 года.
До этого он занимал пост замглавы Банка России. На этом посту Хандруев получил прозвище Соловей Геращенко — именно он, а не сам председатель ЦБ Виктор Геращенко часто представлял позицию регулятора на пресс-конференциях, брифингах и в телеэфирах.
После двухнедельного исполнения обязанностей руководство ЦБ перешло к Сергею Дубинину, а Хандруев вернулся к обязанностям заместителя. В 1998 году он покинул Центробанк, а с 2002 года занял пост вице-президента Ассоциации региональных банков «Россия». Хандруев возглавляет кафедру «Финансы, денежное обращение и кредит» на факультете финансов и банковского дела РАНХиГС.
Дубинин руководил Банком России с 22 ноября 1995 по 11 сентября 1998 года. Ранее он возглавлял Министерство финансов (его отправили в отставку после «черного вторника»), был первым зампредседателя правления банка «Империал», входил в состав правления «Газпрома».
За три года с Дубининым во главе Центробанк отказался от финансирования правительства и сконцентрировался на проведении денежно-кредитной политики. При нем была проведена деноминация рубля. В 1996-м Центробанк совместно с правительством упразднил часть внебюджетных фондов в ряде отраслей промышленности.
При Дубинине правительство и ЦБ объявили о дефолте в августе 1998 года. Курс рубля к доллару за полгода упал более чем в 3 раза — c 6 руб. за доллар перед дефолтом до 21 руб. за доллар на начало января 1999 года. По расчетам Московского банковского союза, потери экономики России от дефолта составили $96 млрд. В марте 1996 года и в июле 1997 года на Дубинина совершили покушения: неизвестные обстреливали окна его квартиры, никто не пострадал.
С 2011 года — член совета директоров и советник «ВТБ Капитал». Занимал пост председателя наблюдательного совета ВТБ (2011–2015 годы, с 14 декабря 2016-го по 2017 год).
Возглавлял Центробанк с 20 марта 2002 по 23 июня 2013 года. Перед назначением работал заместителем министра финансов — курировал вопросы межбюджетных отношений регионов и доходы бюджета, участвовал в разработке федерального бюджета. Ранее был зампредом ЦБ.
На посту главы ЦБ Игнатьев запомнился противодействием банковскому кризису после отзыва лицензии у Содбизнесбанка, а также плавной девальвацией рубля при падении цен на нефть и оттоке капитала из России в 2008–2009 годах. Положительно оцениваются его меры по рефинансированию банковской системы, беззалоговые аукционы. В январе 2011 года эксперты журнала The Banker признали Игнатьева лучшим в номинации «Глава Центрального банка 2011 года в Европе». Он подвергался и критике за либеральное отношение к неэффективным банкам и допуск их к системе гарантирования вкладов.
После отставки продолжил работать в ЦБ — стал советником председателя регулятора и входил в совет директоров. В марте 2022 года вышел на пенсию.
Занимает пост с июня 2013 года. В апреле 2022 года Госдума продлила срок ее полномочий до 2027 года.
Набиуллина — первая женщина, утвержденная в должности главы Банка России. До назначения была министром экономического развития и помощником президента по экономическим вопросам.
При Набиуллиной регулятор начал активно расчищать банковский сектор: с 2013 по 2018 год отозвал более 400 лицензий и санировал более 30 банков. При ней была создана Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор карт «Мир» (аналога Visa и Mastercard). На фоне военной операции и последовавших санкций ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 21% годовых. Набиуллина отмечала, что высокая ключевая ставка играет роль лекарства для экономики, курс необходимо довести до конца. В июне 2025 года ставку снизили впервые за три года — до 20%.
В 2015 году Набиуллина получила премию журнала Euromoney как лучший руководитель Центрального банка в мире. В 2017–2021 годах входила в топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии американского Forbes. В ноябре 2023-го возглавила рейтинг Politico в категории «разрушители» (disruption) за вклад в усиление российской экономики.
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