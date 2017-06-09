Безымянных в Cеть не пустят

В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов

Если закон, запрещающий использование технологий, открывающих доступ к заблокированным сайтам, будет принят, под запрет могут попасть популярные ресурсы, включая поисковики и магазины приложений, опасаются эксперты

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Внесенные в четверг, 8 июня, в нижнюю палату поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» разработаны «в целях повышения эффективности ограничения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым в России ограничен на законном основании», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Они запрещают владельцам так называемых анонимайзеров и VPN-сервисов предоставлять доступ к сайтам, которые заблокированы на территории России. Также, согласно поправкам, Роскомнадзор получает право блокировать сайты, где будет размещена информация о средствах обхода блокировок. Кроме того, законопроект предписывает операторам поисковых систем прекращать на территории России выдачу ссылок на информационные ресурсы, включенные в перечень Роскомнадзора.

Авторы документа — депутат «Единой России» Максим Кудрявцев, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак, а также коммунист Андрей Ещенко.

В середине апреля газета «Ведомости» сообщила, что законопроект о запрете анонимайзеров был разработан в Роскомнадзоре по инициативе Совета безопасности России. При этом источники издания указали, что техническую часть документа создавали юристы Медиа-коммуникационного союза. Их задачей было запретить доступ на сайты с пиратским контентом, на которые пользователи попадали с помощью специальных программ.

Тогда же генеральный директор анонимайзера HideMe.ru Маркус Саар рассказал «Ведомостям», что Роскомнадзор просил его компанию ограничить доступ к материалам, внесенным в список запрещенных.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказывал РБК, что популярные анонимайзеры Cameleo и Kproxy, заблокированные летом, были разблокированы после того, как самостоятельно закрыли доступ к запрещенным в России сайтам. По информации главы общественной организации «Роскомсвобода» Артема Козлюка, угроза блокировки также заставила ограничить доступ к сайтам из реестра запрещенных анонимайзеров 2IP.ru.

Вне России можно Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, комментируя в мае 2017 года блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и других популярных российских ресурсов на Украине, выражал уверенность, что «в ближайшее время сотни тысяч, а может быть, даже и миллионы украинских пользователей интернета значительно повысят свою компьютерную грамотность, освоив пути обхода блокировки запрещенных сайтов». «Когда речь идет о попытке блокировать популярные массовые продукты, то единственной общественной реакцией на это является быстрое освоение программ, позволяющих обойти блокировку, скачивание анонимайзеров и VPN, и воспитание правового нигилизма, потому что при выборе между привычным удобством пользователя или выполнением административного государственного решения гражданин всегда выбирает удобство пользователя», — говорил чиновник. Внесенный в Госдуму проект Волин комментировать отказался, сославшись на то, что пока не ознакомился с документом.

Оружие ненаправленного действия

По словам консультанта ПИР-центра Олега Демидова, сайты, на которых размещается информация о средствах обхода блокировок, очень неоднородны. Среди них сайты со списками таких сервисов (например, движения гражданских и отраслевых активистов — «Роскомсвобода») и торрент-порталы. Списки VPN-сервисов и инструкций по их настройке также распространяются по социальным сетям и мессенджерам.

«В законопроекте заложена возможность расширенной трактовки понятия того, кто может быть признан «владельцем информационных систем, которые могут использоваться на территории России для обхода ограничения доступа», и не исключено, что Роскомнадзор будет требовать убирать информацию о средствах обхода блокировок под угрозой блокировки самого этого ресурса», — отметил руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.

Еще две важные категории сайтов, которые могут попасть под блокировку из-за новых поправок, по мнению Демидова, — магазины приложений, включая Google Play, AppStore и проч., где доступны средства обхода блокировок, и различные программные платформы типа операционных систем и их технические порталы, например портал техподдержки Microsoft, описывающий настройку VPN в различных версиях Windows.

Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что в компании считают неправильным ограничивать доступ к ресурсам на уровне поисковых систем. По его словам, текущая практика применения законов о блокировках сайтов показывает, что блокировка по доменным именам и IP-адресам может привести к блокировке добросовестных интернет-ресурсов и негативно сказаться на российской интернет-индустрии в целом. «В текущей версии законопроект использует крайне широкие формулировки, в связи с чем невозможно оценить, к кому именно будут применяться его требования», — дополнил представитель «Яндекса». Он не стал говорить, попадет ли сам «Яндекс» под блокировку в связи с тем, что в его «Яндекс.Браузере» имеется «Турборежим», который в первую очередь направлен на ускорение загрузки страниц, но также позволяет заходить на заблокированные сайты.

Несколько популярных браузеров также предлагают возможность обхода блокировки, а значит, потенциально могут оказаться под запретом. В частности, Opera встроила в свой браузер VPN-сервис. Похожие опции присутствуют и в версии Chrome для Android (функция экономия трафика), и в браузере Safari (сжатие трафика) от компании Apple.

О существовании таких «лазеек» в Роскомнадзоре знают давно, рассказывал анонимный собеседник РБК еще в январе 2017 года. Осенью 2016 года ведомство предложило Opera Software самой фильтровать запрещенные в России ресурсы, писал «Коммерсантъ». Представитель российского офиса Google отказался от комментариев. Связаться с Opera Software не удалось.

Директор по эксплуатации группы «Акадо» Михаил Медриш отметил, что функция VPN давно встраивается в мобильные устройства — например, в смартфоны на операционной системе Android или планшеты iPad. «Это предустановленный софт, никакой сайт в таком случае заблокировать невозможно», — отметил он.

Без штор на окнах

Согласно пояснению председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, поступившему в РБК, внесенная инициатива соответствует «общей тенденции развития отечественного законодательства — созданию в интернете правового пространства, аналогичного офлайну». «В предложенной редакции нет криминализации анонимности или шифрования. Запрещается только использование средств такого рода в целях получения доступа к противоправному содержанию, — отмечает Левин. — При этом для шифрованных сетей юридических лиц, использующих их в корпоративных целях, сделано исключение».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев в разговоре с РБК назвал «безумием» внесенный законопроект. «Все это идет вразрез со здравым смыслом. В законопроекте говорится о технологиях, которые позволяют обходить блокировку. В первую очередь это VPN и анонимайзеры. Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить», — заявил он. По его словам, технически запретить использовать VPN на конечных устройствах можно, но «это будет просто преследование собственных граждан в собственной стране».

Мариничев сравнил введение предлагаемого запрета с запретом гражданам «вставлять в двери замки». «Ключи нужно сдать, а с окон снять шторы и занавески, чтобы было видно, как граждане живут», — добавил он. С ним согласна директор по стратегическим проектам Института развития интернета Ирина Левова. По ее мнению, законопроект «предполагает презумпцию виновности всех пользователей». «Предполагается, что человек использует подобные средства только для того, чтобы скачать пиратский фильм, или для другой противоправной деятельности. Однако зачастую люди просто хотят обеспечить себе право на тайну переписки, что, к слову, гарантировано Конституцией», — указывает эксперт.