Общество
Как выглядит роддом в Новокузнецке, где погибли младенцы. Фото

Появились фотографии роддома в Новокузнецке, где погибли младенцы

Фото: сервис Яндекс.Карты
Фото: сервис Яндекс.Карты
Фото: сервис Яндекс.Карты
Фото: сервис Яндекс.Карты
Фото: сервис Яндекс.Карты
Фото: сервис Яндекс.Карты

Акушерский стационар № 1 НГКБ № 1 им. Г.П. Курбатова, где во время новогодних праздников погибли младенцы, находится в центральной части Новокузнецка. Он расположен в Заводском районе. На фото видно, что этот роддом — четырехэтажное кирпичное здание.

О гибели девяти младенцев в роддоме сообщили ТАСС и NGS42 со ссылкой на источники. Сам роддом закрыт на карантин из-за респираторной инфекции. Следственный комитет начал доследственные проверочные мероприятия по ст. 293 Уголовного кодекса России — халатность.

Девять младенцев погибли в роддоме в Новокузнецке
Общество

