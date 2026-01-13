Как выглядит роддом в Новокузнецке, где погибли младенцы. Фото
Акушерский стационар № 1 НГКБ № 1 им. Г.П. Курбатова, где во время новогодних праздников погибли младенцы, находится в центральной части Новокузнецка. Он расположен в Заводском районе. На фото видно, что этот роддом — четырехэтажное кирпичное здание.
О гибели девяти младенцев в роддоме сообщили ТАСС и NGS42 со ссылкой на источники. Сам роддом закрыт на карантин из-за респираторной инфекции. Следственный комитет начал доследственные проверочные мероприятия по ст. 293 Уголовного кодекса России — халатность.
