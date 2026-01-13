Общество,
Роддом в Новокузнецке, где погибли младенцы, приостановил госпитализацию
Роддом № 1 в Новокузнецке приостановил госпитализацию из-за «превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией». Об этом говорится в сообщении учреждения.
В этом роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев.
СК начал проверку гибели детей.
