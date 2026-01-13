 Перейти к основному контенту
0

Роддом в Новокузнецке, где погибли младенцы, приостановил госпитализацию

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Роддом № 1 в Новокузнецке приостановил госпитализацию из-за «превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией». Об этом говорится в сообщении учреждения.

В этом роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев.

СК начал проверку гибели детей.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

