Роддом в Новокузнецке, где погибли младенцы, приостановил госпитализацию

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Роддом № 1 в Новокузнецке приостановил госпитализацию из-за «превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией». Об этом говорится в сообщении учреждения.

В этом роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев.

СК начал проверку гибели детей.