Спорт⁠,
0

Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до десяти матчей

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу в игре против «Филадельфии Флайерз»
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Claus Andersen / Getty Images)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Филадельфию Флайерз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу в игре. Россиянин продлил результативную серию до десяти матчей.

Всего в нынешнем сезоне 32-летний Кучеров набрал 67 очков, забросив 23 шайбы и сделав 44 передачи. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона.

В НХЛ вывели номер легенды российского хоккея Сергея Федорова
Спорт
Сергей Федоров в составе &laquo;Детройт Рейд Уингз&raquo;

«Тампа» набрала 59 очков в 44 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Филадельфия» с 52 очками в 44 играх расположилась на третьем месте в Столичном дивизионе.

«Тампа» в следующем матче 14 января сыграет в гостях с «Питтсбургом». «Филадельфия» на следующий день на выезде встретится с «Баффало».

