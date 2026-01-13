 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Призывы возобновить диалог с Россией получили поддержку в Европе

Politico: в ЕС поддержали призывы Макрона и Мелони о диалоге с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
В Брюсселе и европейских столицах поддерживают заявления Макрона и Мелони начать диалог с Россией, обсуждается учреждение должности спецпосланника ЕС по Украине, пишет Politico
Эмманюэль&nbsp;Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Как в руководстве Евросоюза, так и в национальных правительствах, поддерживают призывы президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони начать переговоры с Россией по поводу конфликта на Украине, сообщили дипломаты и чиновники Politico.

Главная цель, как пишет издание, помешать нарушению красных линий Европы и дать понять США о наличии у ЕС собственных рычагов влияния.

Bloomberg узнал, как в Европе оценивают переговоры о гарантиях Украине
Политика
Фото:Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Один из собеседников издания отметил, что Макрон и Мелони «не наивны в отношении того, чего можно достичь в ходе этих дискуссий». «Но в некоторых столицах [ЕС] растет понимание баланса между невмешательством и вовлеченностью. Есть некоторые вопросы, которые нельзя обсуждать [только] с США, когда они имеют прямое отношение к нашей европейской безопасности», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что «послание Вашингтону так же важно, как и [послание] Москве». Дипломат из североевропейской страны уверен: ЕС должен дать понять России, что «мы не дадим вам выиграть эту войну». Один из европейских чиновников добавил, что США могут продвигать свои решения, однако «их планы будут зависеть от европейцев», которые должны будут присутствовать за столом переговоров так или иначе.

В связи с этими стремлениями в Евросоюзе обсуждают создание должности спецпосланника ЕС по Украине, который будет отвечать в том числе за переговоры с Россией, пишет Politico. С подобным предложением весной прошлого года выступал президент Финляндии Александр Стубб, однако тогда он добавил, что «сейчас, похоже, нет желания это делать».

Politico отмечает, что финский президент предложил свою кандидатуру на эту роль. При этом в Италии считают подходящим для этой должности бывшего премьер-министра страны Марио Драги.

ЕК признала необходимость «в какой-то момент» вести переговоры с Путиным
Политика
Паула Пиньо

В середине декабря Макрон призвал ЕС готовиться к переговорам с Россией, если в ходе текущих переговоров не будет достигнут «прочный мир» на Украине. В Кремле тогда ответили, что Путин готов к диалогу с французским президентом, если «есть обоюдная политическая воля». 7 января Макрон заявил, что намерен поговорить с российским президентом ближайшие недели.

Президент Франции — один из немногих европейских лидеров, поддерживавших прямые контакты с Путиным после начала конфликта на Украине, за что подвергался критике. В последний раз они разговаривали по телефону в июле прошлого года — впервые с сентября 2022-го.

Мелони 9 января выступила за начало переговоров Европы с Россией, однако подчеркнула, что для этого следует выработать общую для стран позицию. Она поддержала назначение спецпосланника ЕС, который будет вести переговоры как с Киевом, так и с Москвой. «Если Европа решит участвовать в этой фазе переговоров, разговаривая только с одной из двух сторон, ее позитивный вклад окажется ограниченным», — пояснила Мелони.

В Еврокомиссии признали, что Брюсселю «в какой-то момент» придется вести переговоры с Путиным. При этом представитель ЕК Паула Пиньо отметила, что в настоящее время нет «никаких сигналов со стороны Путина, которые указывали бы на готовность участвовать в таких переговорах».

Москва не раз подчеркивала, что остается открытой для переговоров. Путин говорил, что европейцы «сами отстранилась» от диалога, «потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях». Он говорил, что Европа может вернуться к переговорам по урегулированию на Украине, если будет учитывать «реалии на земле».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Европа Евросоюз Эмманюэль Макрон Джорджа Мелони Франция Италия
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Джорджа Мелони фото
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
Материалы по теме
ЕК признала необходимость «в какой-то момент» вести переговоры с Путиным
Политика
Зеленский заявил, что России могут «открутить нос» на переговорах
Политика
Bloomberg узнал, как в Европе оценивают переговоры о гарантиях Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
«Совкомбанк» рассмотрит присоединение одного из старейших банков России Финансы, 11:10
Росздравнадзор начал проверку роддома в Кузбассе после смерти младенцев Общество, 11:10
По каким основаниям сделка с иностранцами будет оспорена прокуратуройПодписка на РБК, 11:01
После смерти 9 младенцев в роддоме в Новокузнецке возбуждено второе дело Общество, 11:01
Российский новичок провел лучший матч в НХЛ, сделав три голевые передачи Спорт, 11:00
ФСБ задержала жителя Мариуполя по делу о госизмене Политика, 10:59
Губернатор Кузбасса отстранил главу роддома после гибели девяти младенцев Общество, 10:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Министр здравоохранения Кузбасса подтвердил гибель младенцев в роддоме Общество, 10:50
Как в НХЛ «на стиле» чествовали легенду российского хоккея Федорова Спорт, 10:50
СК в Кузбассе завел дело после смерти 9 младенцев Общество, 10:47
Как инклюзия становится одной из стратегий найма Отрасли, 10:40
Как выглядит роддом в Новокузнецке, где погибли младенцы. Фото Общество, 10:31
Выходивший в финал Кубка Стэнли канадский тренер покинул клуб КХЛ Спорт, 10:29
Карседо объяснил, почему согласился возглавить «Спартак» Спорт, 10:25