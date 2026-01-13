Призывы возобновить диалог с Россией получили поддержку в Европе

В Брюсселе и европейских столицах поддерживают заявления Макрона и Мелони начать диалог с Россией, обсуждается учреждение должности спецпосланника ЕС по Украине, пишет Politico

Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Как в руководстве Евросоюза, так и в национальных правительствах, поддерживают призывы президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони начать переговоры с Россией по поводу конфликта на Украине, сообщили дипломаты и чиновники Politico.

Главная цель, как пишет издание, помешать нарушению красных линий Европы и дать понять США о наличии у ЕС собственных рычагов влияния.

Один из собеседников издания отметил, что Макрон и Мелони «не наивны в отношении того, чего можно достичь в ходе этих дискуссий». «Но в некоторых столицах [ЕС] растет понимание баланса между невмешательством и вовлеченностью. Есть некоторые вопросы, которые нельзя обсуждать [только] с США, когда они имеют прямое отношение к нашей европейской безопасности», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что «послание Вашингтону так же важно, как и [послание] Москве». Дипломат из североевропейской страны уверен: ЕС должен дать понять России, что «мы не дадим вам выиграть эту войну». Один из европейских чиновников добавил, что США могут продвигать свои решения, однако «их планы будут зависеть от европейцев», которые должны будут присутствовать за столом переговоров так или иначе.

В связи с этими стремлениями в Евросоюзе обсуждают создание должности спецпосланника ЕС по Украине, который будет отвечать в том числе за переговоры с Россией, пишет Politico. С подобным предложением весной прошлого года выступал президент Финляндии Александр Стубб, однако тогда он добавил, что «сейчас, похоже, нет желания это делать».

Politico отмечает, что финский президент предложил свою кандидатуру на эту роль. При этом в Италии считают подходящим для этой должности бывшего премьер-министра страны Марио Драги.

В середине декабря Макрон призвал ЕС готовиться к переговорам с Россией, если в ходе текущих переговоров не будет достигнут «прочный мир» на Украине. В Кремле тогда ответили, что Путин готов к диалогу с французским президентом, если «есть обоюдная политическая воля». 7 января Макрон заявил, что намерен поговорить с российским президентом ближайшие недели.

Президент Франции — один из немногих европейских лидеров, поддерживавших прямые контакты с Путиным после начала конфликта на Украине, за что подвергался критике. В последний раз они разговаривали по телефону в июле прошлого года — впервые с сентября 2022-го.

Мелони 9 января выступила за начало переговоров Европы с Россией, однако подчеркнула, что для этого следует выработать общую для стран позицию. Она поддержала назначение спецпосланника ЕС, который будет вести переговоры как с Киевом, так и с Москвой. «Если Европа решит участвовать в этой фазе переговоров, разговаривая только с одной из двух сторон, ее позитивный вклад окажется ограниченным», — пояснила Мелони.

В Еврокомиссии признали, что Брюсселю «в какой-то момент» придется вести переговоры с Путиным. При этом представитель ЕК Паула Пиньо отметила, что в настоящее время нет «никаких сигналов со стороны Путина, которые указывали бы на готовность участвовать в таких переговорах».

Москва не раз подчеркивала, что остается открытой для переговоров. Путин говорил, что европейцы «сами отстранилась» от диалога, «потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях». Он говорил, что Европа может вернуться к переговорам по урегулированию на Украине, если будет учитывать «реалии на земле».