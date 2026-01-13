Как экс-СЕО Paramount построил медиаимперию стоимостью $2,71 млрд

За более чем полвека работы в индустрии развлечений и медиа экс-глава Paramount Pictures успел поработать на телевидении и запустить канал Fox, а также создать медиахолдинг с капитализацией $2,71 млрд. Вот что помогло Барри Диллеру перезапустить карьеру

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

В 1974 году журнал People выпустил разгромную статью, посвященную Барри Диллеру, главе совета директоров Paramount Pictures. Автор материала не только критиковал фигуру самого Диллера, но подвергал сомнению его управленческий талант. Спустя 30 с небольшим лет Диллер, оставив карьеру в Голливуде и на телевидении, основал InterActiveCorp, холдинг с капитализацией $2,71 млрд. Помимо таких активов, как Expedia и Tinder, в него вошел и журнал People.

Сегодня 83-летний Диллер — медиамагнат с состоянием в размере $5,1 млрд. За долгие годы карьеры он успел пройти путь от почтового отдела агентства талантов William Morris до создания собственной медиаимперии. Вот что он думает о поиске хороших идей и пользе конфликтов.

О стойкости перед неудачами

Карьера Диллера, бросившего учебу в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, началась в голливудском агентстве по поиску талантов William Morris, в котором будущий кинопродюсер разбирал почту. Эта работа досталась ему благодаря отцу его подруги Марло Томас, с которой Диллер дружит со школьных лет. Впоследствии амбициозный сотрудник почтовой службы стал ассистентом на съемках, а уже в 22 года начал работать на популярном канале ABC. Благодаря идее показывать в прайм-тайм кино на канале появился формат «Фильм недели», а Диллер уже в 30 лет стал руководителем сетки вещания ABC. Уже спустя год Диллер перешел в киностудию Paramount, и этот период его карьеры был, по его словам, исключительно сложным.

«Тогда мне постоянно приходилось терпеть неудачи, — признался Диллер в подкасте Harvard Business School. — Я пришел в Paramount в 32 года, а к 34 годам все говорили, что меня выгонят. На протяжении двух лет я очень упорно работал над тем, чтобы наладить процессы в компании, однако со стороны не было видно никаких результатов этого труда. Это был кошмар, но лучшей стратегией тогда было делать вид, что все под контролем, и продолжать работать над тем, что действительно имеет потенциал. Именно так ты учишься быть менеджером». Диллер, будучи самым молодым гендиректором Paramount в истории, выпустил фильмы, ставшие новой классикой Голливуда: «Крестный отец 2», «Бриолин», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и многие другие.

О своих навыках и найме сотрудников

По словам Диллера, он так и не получил образования в сфере бизнеса. «Единственная бизнес-школа, которая была в моей жизни, — это архив William Morris, в котором были собраны документы за 70 лет существования компании. Там описывалась работа лучших деятелей сферы развлечений, каждый их проект, каждая сделка. Это был величайший урок истории, и мне очень повезло иметь доступ к этим материалам», — объяснил бывший глава Paramount. Он признается, что хотел бы быть лучшим начальником, чем есть на самом деле. «Лучше всего у меня получается строить все с нуля, — пишет Диллер в автобиографии «Кто знал?» (Who Knew?). — Я хотел бы быть лучшим руководителем, научиться напрямую и эффективно работать с тысячами подчиненных. Думаю, я преуспевал больше всего в тех случаях, когда я был первым сотрудником в компании и просто собирал все воедино».

«Я люблю нанимать людей на самых ранних этапах, когда вы сможете учиться друг у друга, — рассуждает он в подкасте Harvard Business Review. — Чтобы понять, стоит ли брать кандидата, мне нужно просто оценить его технические навыки или то, как он их продемонстрировал. К сожалению, длительные собеседования часто не имеют никакого отношения к тому, как человек раскроется в работе, поэтому не вижу смысла в длинных интервью». Поиск сотрудников на руководящие должности Диллер называет «настоящим безумием, которое, к сожалению, является необходимостью».

«Если кто-то не справляется с высокой должностью, то, на мой взгляд, это знак того, что вы просчитались, — говорит он. — Потому что это значит, что сейчас в вашей компании нет никого, кто был бы достоин этой позиции. Но при найме со стороны ваши шансы найти достойного руководителя составляют примерно 50 на 50».

Об интуиции и цинизме

Диллер убежден, что попытки предсказать интересы аудитории с помощью исследований не всегда оправданы. «Не думаю, что ответы всегда являются индикаторами тренда, — рассуждает он. — Безусловно, данные о размере рынка, конкурентах, обо всем, что описывает положение дел сейчас, можно использовать. Но это не всегда помогает строить прогнозы». При запуске Fox Broadcasting медиаменеджер осознанно пошел на риск, выпуская в эфир шоу вроде «Симпсонов» и ситкома «Женаты… и с детьми», смелые проекты, не имевшие на тот момент аналогов. «Мы не сразу нашли свой голос, — признается Диллер. — Наши первые шоу провалились, а мы сами не имели ни малейшего понятия, как стать альтернативным каналом. Однако я, можно сказать, развил инстинкт, помогающий находить хорошие идеи».

Фото: Spencer Platt / Getty Images

По словам продюсера, самое главное для развития профессиональной интуиции — противостоять цинизму. «Наивность — это лекарство от цинизма, а цинизм может убить любую хорошую идею, — подчеркивает он. — Думаю, единственное, что нужно сделать, чтобы развивать свой инстинкт, — это попробовать забыть про уже полученный опыт».

О переговорах и конфликтах

Еще одно качество, которое ценит Диллер, — умение конфликтовать. «Я люблю споры, — признается медиаменеджер. — Думаю, большинство хороших решений принимаются в результате действительно ожесточенных дебатов, столкновения идей и эмоций, а не просмотров слайдов презентаций. Мне кажется, это гораздо продуктивнее, по крайней мере, для меня».

При этом в ведении переговоров Диллер значительно более сдержан и готов идти на компромисс. «Лучшие переговоры делают обе стороны одинаково недовольными и, следовательно, одинаково довольными, — объясняет он. — Не надо загонять собеседника в угол. Я наблюдал ситуации, когда люди давили друг на друга или использовали свое влияние, просто уничтожая противоположную сторону, и это, на мой взгляд, невыгодно для них самих».

О силе технологий

В 1992 году, после того как Руперт Мердок отказал ему в позиции руководителя, Диллер ушел с канала и решил начать карьеру с нуля. «Я становился все менее и менее любопытным, и это было для меня фатальным», — признался сооснователь Fox. Следующие десять месяцев бывший глава Paramount провел, изучая интернет с помощью MacBook, которым его научил пользоваться репетитор. «Я мог делать все сам, — восторженно делился Диллер в интервью Wired. — Технологии фактически спасли меня от моего собственного устаревания». В тот же период Диллер познакомился со Стивом Джобсом, посетил офис Microsoft и медиалабораторию Массачусетского технологического института (MIT) и увиденное его поразило. «Я просто не мог поверить своим глазам», — восторгался бывший глава Paramount.

Осознав силу технологий, в 1992 году Диллер начал скупать проекты, которые позже составили его медиаимперию IAC. Первым таким проектом стал телемагазин QVC, продав долю в котором, Диллер вскоре приобрел cеть каналов Home Shopping Network и Silver King Broadcasting. К концу 1990-х в числе его активов были сайты для бронирования отелей и покупки билетов TicketMaster и Hotels.com, и в 2002 году бывший кинопродюсер основал InterActiveCorp, медиахолдинг, в который позже вошли туристический гигант Expedia и Match Group, материнская компания Tinder.

«У меня была одна философия относительно новых начинаний: если идея нравится, берись за дело, — писал об этом периоде Диллер в своей книге. — Не анализируй ее слишком глубоко, не делай ничего, кроме обдумывания этой идеи, до тех пор пока не убедишься, что она достаточно хороша для того, чтобы начать претворять ее в жизнь. Я стремился делать ошибки и исправлять их как можно быстрее, и со временем я стал ошибаться меньше. Я не вижу все ясно в начале, но зато ценю этот тернистый путь от идеи к реализации. Смятение и восторг от того, как все это доводится до успеха, — вот что приносит самое приятное».

Источники: Financial Times, Forbes, Harvard Business Review / IdeaCast, Wired