Выходивший в финал Кубка Стэнли канадский тренер покинул клуб КХЛ
Канадский специалист Жерар Галлан покинул пост главного тренера «Шанхай Дрэгонс» из‑за проблем со здоровьем. Об этом сообщила пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Галлан 30 декабря пропустил матч против петербургского СКА по состоянию здоровья.
«К сожалению, в последние недели мое самочувствие не позволяло полноценно исполнять свои обязанности. В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост», — сказал Галлан.
Исполняющим обязанности главного тренера «Шанхай Дрэгонс» назначен Майк Келли, который ранее был помощником Галлана.
В послужном списке канадца работа главным тренером клубов НХЛ «Коламбус Блю Джекетс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс», с которым в сезоне-2017/18 он дошел до финала Кубка Стэнли. В 2021 году Галлан привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.
Китайский «Куньлунь Ред Стар» 7 августа сменил название на «Шанхай Дрэгонс». Несмотря на то что клуб позиционируется китайским, с сезона 2020/21 он проводит домашние матчи в России. Ранее отмечалось, что клуб был вынужден переехать в связи с пандемией, из-за которой в концовке сезона 2019/20 домашние матчи провел в Москве и Новосибирске. Однако даже после окончания пандемии «Куньлунь Ред Стар» продолжил играть в Мытищах.
В межсезонье стало известно, что команда переедет на «СКА Арену», самую большую хоккейную арену в мире, а после было объявлено о переименовании. Перед этим китайский клуб опубликовал в телеграм-канале видеоролик с памятными эпизодами из жизни команды и заявил, что «все истории когда-нибудь заканчиваются и начинаются заново».
