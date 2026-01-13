В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве сообщили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности.

Последний раз в аэропорту Волгограда ограничения вводились 12 января.