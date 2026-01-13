Капитан «Локомотива» перешел в ЦСКА

Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА

Дмитрий Баринов (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Соглашение Баринова с ЦСКА рассчитано до конца сезона 2028/29.

Контракт 29-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекало в конце сезона 2025/26. Ранее спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов сказал, что Баринов отклонил предложение «Локомотива» о четырехлетнем соглашении. В декабре клуб отказал ЦСКА в выкупе прав на футболиста «по спортивной и финансовой причинам».

Баринов провел всю профессиональную карьеру в «Локомотиве», выиграв с командой чемпионат России, три Кубка страны и Суперкубок.

В этом сезоне Баринова сыграл 24 матча, в которых забил три мяча. За сборную России полузащитник провел 23 игры.