Капитан «Локомотива» перешел в ЦСКА
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Соглашение Баринова с ЦСКА рассчитано до конца сезона 2028/29.
Контракт 29-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекало в конце сезона 2025/26. Ранее спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов сказал, что Баринов отклонил предложение «Локомотива» о четырехлетнем соглашении. В декабре клуб отказал ЦСКА в выкупе прав на футболиста «по спортивной и финансовой причинам».
Баринов провел всю профессиональную карьеру в «Локомотиве», выиграв с командой чемпионат России, три Кубка страны и Суперкубок.
В этом сезоне Баринова сыграл 24 матча, в которых забил три мяча. За сборную России полузащитник провел 23 игры.
