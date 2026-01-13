 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Капитан «Локомотива» перешел в ЦСКА

Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА
Соглашение Дмитрия Баринова с ЦСКА рассчитано до конца сезона 2028/29
Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Соглашение Баринова с ЦСКА рассчитано до конца сезона 2028/29.

Капитан «Локомотива» не полетит на сборы из-за переговоров с ЦСКА
Спорт
Дмитрий Баринов

Контракт 29-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекало в конце сезона 2025/26. Ранее спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов сказал, что Баринов отклонил предложение «Локомотива» о четырехлетнем соглашении. В декабре клуб отказал ЦСКА в выкупе прав на футболиста «по спортивной и финансовой причинам».

Баринов провел всю профессиональную карьеру в «Локомотиве», выиграв с командой чемпионат России, три Кубка страны и Суперкубок.

В этом сезоне Баринова сыграл 24 матча, в которых забил три мяча. За сборную России полузащитник провел 23 игры.

Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Локомотив Москва Дмитрий Баринов
Капитан «Локомотива» не полетит на сборы из-за переговоров с ЦСКА
Спорт
В «Локомотиве» заявили об отказе капитана продлевать контракт
Спорт
