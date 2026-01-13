США для удара по наркосудну замаскировали самолет под гражданский лайнер
Американские военные во время первого удара по судну из Венесуэлы, которое, по утверждению Вашингтона, перевозило наркотики, использовали секретный самолет, замаскированный под гражданский, сообщили The New York Times и The Washington Post чиновники, проинформированные по этому вопросу.
По словам источников, боеприпасы находились не на виду под крыльями, а внутри фюзеляжа самолета.
Речь идет об ударе по кораблю 2 сентября 2025 года, в результате которого, как заявлял президент США Дональд Трампа, погибли 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua, который Вашингтон считает террористическим.
Три источника NYT, знакомые с ситуацией, подтвердили, что самолет не был окрашен в обычный для военного серый цвет и на нем отсутствовали военные опознавательные знаки. Они отказались уточнить, как именно выглядел самолет. Газета отмечает, что в начале сентября пользователи Reddit публиковали фото, на которых был, судя по всему, один из модифицированных военных самолетов Boeing 737, окрашенный в белый цвет с синей полосой и без военной маркировки, в аэропорту Сент-Круа на Виргинских островах.
NYT пишет, что американские военные используют несколько самолетов, построенных на гражданских шасси, включая модифицированные Boeing 737 и турбовинтовые самолеты Cessna, которые могут запускать боеприпасы из внутренних отсеков без видимого внешнего вооружения. Обычно они окрашены в серый цвет и имеют военные опознавательные знаки, но на специализированных сайтах сообщается, что иногда такие самолеты могут быть белого цвета и иметь минимальную маркировку.
Выбор маскировки под гражданский лайнер имеет большое значение, поскольку законы войны запрещают комбатантам выдавать себя за гражданских лиц, приводит NYT мнения юристов. Подобные действия в Женевских конвенциях 1949 года определяются как вероломство и являются военным преступлением.
«Сокрытие вашей личности является элементом вероломства. Если летящий над вами самолет не идентифицируется как военный самолет, он не должен участвовать в боевых действиях», — сказал в комментарии генерал-майор в отставке, бывший заместитель генерального прокурора Военно-воздушных сил США Стивен Леппер.
Чиновники, ознакомившиеся с видеозаписью удара или проинформированные о ней, рассказали NYT, что атаковавший самолет пролетел достаточно низко, чтобы находившиеся на борту могли его увидеть. Перед первым ударом корабль повернул обратно в сторону Венесуэлы, увидев самолет, а двое выживших после первой атаки, по-видимому, помахали ему, когда забрались на обломок судна и прежде чем были убиты вторым ударом, пишет газета. Как отмечает издание, неясно, знали ли выжившие о том, что взрыв на судне был результатом ракетного удара.
Собеседники NYT, знакомые с ситуацией, подчеркнули, что, хотя атаковавший самолет не был окрашен как военный, его транспондер передавал военный бортовой номер, что означает оповещение о его военной принадлежности через радиосигналы. Об этом говорят и источники WP. Однако эксперты по военному праву заявили, что в данных обстоятельствах это не делает использование такого самолета законным, поскольку у находившихся на борту, вероятно, не было оборудования, чтобы принять сигнал.
Один из таких юристов, капитан ВМФ в отставке Тодд Хантли, ранее служивший в Объединенном командовании специальных операций в качестве генерального прокурора-судьи, рассказал NYT, что выглядящий как гражданский самолет может использоваться военными, например, для спасения заложников, но не для совершения атак.
В комментарии WP Хантли заявил: «Это не вооруженный конфликт. Но что особенно удивляет, так это то, что даже если вы согласны с их доводами [по поводу законности ударов], это нарушение международного права».
Пресс-офис командования специальных операций США, глава которого — адмирал Фрэнк Брэдли — руководил операцией 2 сентября, отказался комментировать NYT характер воздушных судов, участвовавших в атаке. В Пентагоне заявили, что самолеты, находящиеся в арсенале, проходят юридическую проверку на предмет соответствия в том числе законам вооруженных конфликтов.
«Вооруженные силы США используют широкий спектр стандартных и нестандартных самолетов в зависимости от требований миссии», — сказал пресс-секретарь американского военного ведомства Кингсли Уилсон.
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула, что атака проводилась по указанию президента в рамках борьбы с «незаконным оборотом наркотиков и насильственной деятельностью картеля». «Удар был нанесен в полном соответствии с законами вооруженных конфликтов», — добавила она.
NYT отмечает, что с тех пор американские военные переключились на применение узнаваемых военных самолетов или беспилотников при нанесении ударов по судам. Газета пишет, что в военных руководствах американских вооруженных сил закреплено понятие вероломства и эти вопросы поднимались на закрытых брифингах военных руководителей в конгрессе, однако публично не обсуждались, поскольку самолет засекречен.
Бывший чиновник сообщил WP, что в Пентагоне возникли споры после удара по поводу использования выглядящего как гражданский самолет для атаки. Также в военном ведомстве высказывали опасения из-за того, что в ходе операции, направленной против «гражданских лиц на судне, которые не представляют угрозы», был «сожжен» секретный потенциал, добавил собеседник газеты.
Американских военных, в частности шефа Пентагона Пита Хегсета, критиковали за нанесенный 2 сентября второй удар, убивший выживших членов экипажа. В конгрессе сочли это военным преступлением.
Washington Post писала, что именно Хегсет отдал приказ «убить всех». Глава Пентагона, комментируя это, отметил, что удары изначально заявлялись как смертельные, а «каждый убитый нами наркоторговец связан с организацией, признанной террористической». Он также настаивал, что операции в Карибском бассейне являются законными.
За Хегсета вступился Трамп, заявив, что тот не знал о выживших перед добивающим вторым ударом.
