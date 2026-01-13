США для удара по наркосудну замаскировали самолет под гражданский лайнер

США использовали для первого удара по венесуэльскому судну специальный военный самолет, замаскированный под пассажирский лайнер со скрытым вооружением, выяснили WP и NYT. Эксперты назвали это нарушением правил ведения войны

Фото: underworld / Shutterstock

Американские военные во время первого удара по судну из Венесуэлы, которое, по утверждению Вашингтона, перевозило наркотики, использовали секретный самолет, замаскированный под гражданский, сообщили The New York Times и The Washington Post чиновники, проинформированные по этому вопросу.

По словам источников, боеприпасы находились не на виду под крыльями, а внутри фюзеляжа самолета.

Речь идет об ударе по кораблю 2 сентября 2025 года, в результате которого, как заявлял президент США Дональд Трампа, погибли 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua, который Вашингтон считает террористическим.

Три источника NYT, знакомые с ситуацией, подтвердили, что самолет не был окрашен в обычный для военного серый цвет и на нем отсутствовали военные опознавательные знаки. Они отказались уточнить, как именно выглядел самолет. Газета отмечает, что в начале сентября пользователи Reddit публиковали фото, на которых был, судя по всему, один из модифицированных военных самолетов Boeing 737, окрашенный в белый цвет с синей полосой и без военной маркировки, в аэропорту Сент-Круа на Виргинских островах.

NYT пишет, что американские военные используют несколько самолетов, построенных на гражданских шасси, включая модифицированные Boeing 737 и турбовинтовые самолеты Cessna, которые могут запускать боеприпасы из внутренних отсеков без видимого внешнего вооружения. Обычно они окрашены в серый цвет и имеют военные опознавательные знаки, но на специализированных сайтах сообщается, что иногда такие самолеты могут быть белого цвета и иметь минимальную маркировку.

Выбор маскировки под гражданский лайнер имеет большое значение, поскольку законы войны запрещают комбатантам выдавать себя за гражданских лиц, приводит NYT мнения юристов. Подобные действия в Женевских конвенциях 1949 года определяются как вероломство и являются военным преступлением.

«Сокрытие вашей личности является элементом вероломства. Если летящий над вами самолет не идентифицируется как военный самолет, он не должен участвовать в боевых действиях», — сказал в комментарии генерал-майор в отставке, бывший заместитель генерального прокурора Военно-воздушных сил США Стивен Леппер.

Чиновники, ознакомившиеся с видеозаписью удара или проинформированные о ней, рассказали NYT, что атаковавший самолет пролетел достаточно низко, чтобы находившиеся на борту могли его увидеть. Перед первым ударом корабль повернул обратно в сторону Венесуэлы, увидев самолет, а двое выживших после первой атаки, по-видимому, помахали ему, когда забрались на обломок судна и прежде чем были убиты вторым ударом, пишет газета. Как отмечает издание, неясно, знали ли выжившие о том, что взрыв на судне был результатом ракетного удара.

Собеседники NYT, знакомые с ситуацией, подчеркнули, что, хотя атаковавший самолет не был окрашен как военный, его транспондер передавал военный бортовой номер, что означает оповещение о его военной принадлежности через радиосигналы. Об этом говорят и источники WP. Однако эксперты по военному праву заявили, что в данных обстоятельствах это не делает использование такого самолета законным, поскольку у находившихся на борту, вероятно, не было оборудования, чтобы принять сигнал.

Один из таких юристов, капитан ВМФ в отставке Тодд Хантли, ранее служивший в Объединенном командовании специальных операций в качестве генерального прокурора-судьи, рассказал NYT, что выглядящий как гражданский самолет может использоваться военными, например, для спасения заложников, но не для совершения атак.

В комментарии WP Хантли заявил: «Это не вооруженный конфликт. Но что особенно удивляет, так это то, что даже если вы согласны с их доводами [по поводу законности ударов], это нарушение международного права».

Пресс-офис командования специальных операций США, глава которого — адмирал Фрэнк Брэдли — руководил операцией 2 сентября, отказался комментировать NYT характер воздушных судов, участвовавших в атаке. В Пентагоне заявили, что самолеты, находящиеся в арсенале, проходят юридическую проверку на предмет соответствия в том числе законам вооруженных конфликтов.

«Вооруженные силы США используют широкий спектр стандартных и нестандартных самолетов в зависимости от требований миссии», — сказал пресс-секретарь американского военного ведомства Кингсли Уилсон.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула, что атака проводилась по указанию президента в рамках борьбы с «незаконным оборотом наркотиков и насильственной деятельностью картеля». «Удар был нанесен в полном соответствии с законами вооруженных конфликтов», — добавила она.

NYT отмечает, что с тех пор американские военные переключились на применение узнаваемых военных самолетов или беспилотников при нанесении ударов по судам. Газета пишет, что в военных руководствах американских вооруженных сил закреплено понятие вероломства и эти вопросы поднимались на закрытых брифингах военных руководителей в конгрессе, однако публично не обсуждались, поскольку самолет засекречен.

Бывший чиновник сообщил WP, что в Пентагоне возникли споры после удара по поводу использования выглядящего как гражданский самолет для атаки. Также в военном ведомстве высказывали опасения из-за того, что в ходе операции, направленной против «гражданских лиц на судне, которые не представляют угрозы», был «сожжен» секретный потенциал, добавил собеседник газеты.

Американских военных, в частности шефа Пентагона Пита Хегсета, критиковали за нанесенный 2 сентября второй удар, убивший выживших членов экипажа. В конгрессе сочли это военным преступлением.

Washington Post писала, что именно Хегсет отдал приказ «убить всех». Глава Пентагона, комментируя это, отметил, что удары изначально заявлялись как смертельные, а «каждый убитый нами наркоторговец связан с организацией, признанной террористической». Он также настаивал, что операции в Карибском бассейне являются законными.

За Хегсета вступился Трамп, заявив, что тот не знал о выживших перед добивающим вторым ударом.