Экономика⁠,
0

Объем торговли внутри Евросоюза упал впервые почти за десятилетие

FT: объем внутренней торговли ЕС упал впервые после пандемии

Объем торговли между странами — членами Евросоюза сократился впервые почти за 10 лет, исключая период пандемии коронавируса, несмотря на усилия по перезагрузке единого рынка перед лицом экономических угроз со стороны США и Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на проект ежегодного отчета Еврокомиссии о едином рынке ЕС. Документ должен быть опубликован позднее в этом месяце и может быть изменен, отмечает газета.

Согласно новым данным, в 2024 году доля торговли между государствами ЕС сократилась до 22% по сравнению с 23,5% годом ранее. FT отмечает, что это первое падение показателя с 2016 года, если исключать последствия пандемии COVID-19.

В то же время срок, необходимый для разработки и утверждения общеевропейских стандартов на товары, увеличился с 3,2 лет в 2023-м до четырех лет в 2024 году.

«Единый рынок — наш лучший актив для противодействия внешнему давлению, и пришло время использовать его сильные стороны», — говорится в отчете.

Eurasia Group предупредила Евросоюз о годе экзистенциального кризиса
Политика
Фото:Robsonphoto / Shutterstock

По версии ассоциации BusinessEurope, для европейских производителей внешние рынки более привлекательны, чем внутренние. 

Материал дополняется.

Полина Мартынова Полина Мартынова
Евросоюз
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
