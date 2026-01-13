Объем торговли внутри Евросоюза упал впервые почти за десятилетие

Объем торговли между странами — членами Евросоюза сократился впервые почти за 10 лет, исключая период пандемии коронавируса, несмотря на усилия по перезагрузке единого рынка перед лицом экономических угроз со стороны США и Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на проект ежегодного отчета Еврокомиссии о едином рынке ЕС. Документ должен быть опубликован позднее в этом месяце и может быть изменен, отмечает газета.

Согласно новым данным, в 2024 году доля торговли между государствами ЕС сократилась до 22% по сравнению с 23,5% годом ранее. FT отмечает, что это первое падение показателя с 2016 года, если исключать последствия пандемии COVID-19.

В то же время срок, необходимый для разработки и утверждения общеевропейских стандартов на товары, увеличился с 3,2 лет в 2023-м до четырех лет в 2024 году.

«Единый рынок — наш лучший актив для противодействия внешнему давлению, и пришло время использовать его сильные стороны», — говорится в отчете.

По версии ассоциации BusinessEurope, для европейских производителей внешние рынки более привлекательны, чем внутренние.

