Общество⁠,
Следователи проверят сообщения о смерти младенцев в роддоме Новокузнецка

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после сообщений о гибели младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.

Материал дополняется

