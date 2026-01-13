 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2,13 x 2,85 2 4,1 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,17 x 3,05 2 3,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Карседо объяснил, почему согласился возглавить «Спартак»

Хуан Карседо 5 января стал главным тренером московского клуба. Испанский специалист признался, что предложение от «Спартака» стало большой возможностью для него. В прошлом он входил в тренерский штаб команды
Хуан Карседо
Хуан Карседо (Фото: Global Look Press)

Новый тренер «Спартака», испанец Хуан Карседо рассказал журналистам, что возглавил московский клуб не из‑за финансовых условий контракта.

«Спартак» 5 января объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. Испанец 13 января прибыл в Россию.

«Нашей первой идеей было остаться на Кипре. Но мы не пришли к согласию. «Спартак» стал большой возможностью для нас. Я общался с женой, она напомнила, что время здесь было очень хорошим (в 2012 году Карседо входил в тренерский штаб «Спартака». — РБК). Я многому научился тогда», — цитирует Карседо «Спорт-Экспресс»

Талалаев рассказал, что мог стать главным тренером «Спартака»
Спорт
Андрей Талалаев

Карседо отметил, что финансовый вопрос не был определяющим при решении возглавить московский клуб. «Предложение «Пафоса» тоже было очень хорошим, но дело в проекте. Мы знаем историю, фанатов, насколько большой клуб», — сказал Карседо.

Испанский тренер назвал назначение в «Спартак» важным вызовом. «Когда «Спартак» звонит тебе, ты не можешь не приезжать. <...> Я знаю команду, у нас хорошие футболисты. Нам нужно улучшать, думаю, мы сможем это сделать», — отметил он.

Карседо в 2006–2019 годах работал ассистентом Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале». В 2012-м был в тренерском штабе «Спартака».

В качестве главного тренера Карседо возглавлял «Ибицу», «Сарагосу», с 2023-го — кипрский «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.

«Спартак» после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. До ноября команду возглавлял Деян Станкович, потом его место временно занял Вадим Романов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва Хуан Карлос Карседо
Материалы по теме
Талалаев рассказал, что мог стать главным тренером «Спартака»
Спорт
Воспитанники академии капитана «Спартака» отравились в Сочи
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
«Совкомбанк» рассмотрит присоединение одного из старейших банков России Финансы, 11:10
Росздравнадзор начал проверку роддома в Кузбассе после смерти младенцев Общество, 11:10
По каким основаниям сделка с иностранцами будет оспорена прокуратуройПодписка на РБК, 11:01
После смерти 9 младенцев в роддоме в Новокузнецке возбуждено второе дело Общество, 11:01
Российский новичок провел лучший матч в НХЛ, сделав три голевые передачи Спорт, 11:00
ФСБ задержала жителя Мариуполя по делу о госизмене Политика, 10:59
Губернатор Кузбасса отстранил главу роддома после гибели девяти младенцев Общество, 10:52
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Министр здравоохранения Кузбасса подтвердил гибель младенцев в роддоме Общество, 10:50
Как в НХЛ «на стиле» чествовали легенду российского хоккея Федорова Спорт, 10:50
СК в Кузбассе завел дело после смерти 9 младенцев Общество, 10:47
Как инклюзия становится одной из стратегий найма Отрасли, 10:40
Как выглядит роддом в Новокузнецке, где погибли младенцы. Фото Общество, 10:31
Выходивший в финал Кубка Стэнли канадский тренер покинул клуб КХЛ Спорт, 10:29
Карседо объяснил, почему согласился возглавить «Спартак» Спорт, 10:25