Карседо объяснил, почему согласился возглавить «Спартак»

Хуан Карседо 5 января стал главным тренером московского клуба. Испанский специалист признался, что предложение от «Спартака» стало большой возможностью для него. В прошлом он входил в тренерский штаб команды

Хуан Карседо (Фото: Global Look Press)

Новый тренер «Спартака», испанец Хуан Карседо рассказал журналистам, что возглавил московский клуб не из‑за финансовых условий контракта.

«Спартак» 5 января объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года. Испанец 13 января прибыл в Россию.

«Нашей первой идеей было остаться на Кипре. Но мы не пришли к согласию. «Спартак» стал большой возможностью для нас. Я общался с женой, она напомнила, что время здесь было очень хорошим (в 2012 году Карседо входил в тренерский штаб «Спартака». — РБК). Я многому научился тогда», — цитирует Карседо «Спорт-Экспресс»

Карседо отметил, что финансовый вопрос не был определяющим при решении возглавить московский клуб. «Предложение «Пафоса» тоже было очень хорошим, но дело в проекте. Мы знаем историю, фанатов, насколько большой клуб», — сказал Карседо.

Испанский тренер назвал назначение в «Спартак» важным вызовом. «Когда «Спартак» звонит тебе, ты не можешь не приезжать. <...> Я знаю команду, у нас хорошие футболисты. Нам нужно улучшать, думаю, мы сможем это сделать», — отметил он.

Карседо в 2006–2019 годах работал ассистентом Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале». В 2012-м был в тренерском штабе «Спартака».

В качестве главного тренера Карседо возглавлял «Ибицу», «Сарагосу», с 2023-го — кипрский «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.

«Спартак» после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. До ноября команду возглавлял Деян Станкович, потом его место временно занял Вадим Романов.