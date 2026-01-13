Девять младенцев погибли в роддоме в Новокузнецке
Девять младенцев умерли в одном из роддомов в Новокузнецке во время новогодних праздников, стационар был закрыт на карантин из-за респираторной инфекции, сообщают ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и NGS42 со ссылкой на источник в Минздраве Кузбасса.
Министр здравоохранения Кузбасса подтвердил гибель младенцев в роддоме Новокузнецка, отметило агентство.
NGS сообщает, что речь идет про роддом № 1, были дни, когда за сутки умирали по три ребенка. На сайте медорганизации было размещено объявление, в котором говорится, что стационар прекратил прием пациенток на время карантина, введенного «в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре».
В связи с сообщениями о гибели новорожденных были начаты проверки, отчитались пресс-службы управления Следственного комитета Кемеровской области, региональной прокуратуры и Росздравнадзора. В СК сообщили, что доследственные проверочные мероприятия проводят по ст. 293 Уголовного кодекса России — халатность.
Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В прокуратуре уточнили, что к проверке надзорное ведомство привлекло также Роспотребнадзор.
