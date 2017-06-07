Шоу Реалити

В понедельник, 5 июня, Министерство юстиции США обвинило 25-летнюю Реалити Ли Виннер, сотрудницу одной из компаний, работавших на Агентство национальной безопасности (АНБ), в причастности к утечке секретного доклада о вмешательстве российских хакеров в выборы в США. Виннер арестовали 3 июня, а обвинение было предъявлено после публикации изданием The Intercept ключевых положений этого доклада.
Виннер была в числе шести сотрудников, распечатавших доклад, сообщает газета The Washington Post. Сейчас она находится под арестом, и ей грозит до десяти лет лишения свободы за нарушение закона о шпионаже. Об утечке материалов секретного доклада американской разведке стало известно после того, как в АНБ обратился американский журналист, попросивший прокомментировать документ. Он также предоставил ведомству его копию. Это активизировало внутреннее расследование, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на данные ФБР.
Виннер является единственным сотрудником компании — подрядчика АНБ, которая вела электронную переписку с журналистом, говорится в материалах ФБР. 3 июня во время допроса она якобы призналась в том, что «намеренно» распечатала секретный доклад, вынесла его из офиса, сохранила и отправила журналистам. По данным ФБР, Виннер понимала, что информация может навредить интересам США и быть использована другим государством, пишет The Washington Post.
«Публикация засекреченной информации без разрешения ставит под угрозу безопасность нашей страны и подрывает доверие общества к правительству, — сказал заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн. — Люди, которым доверяется секретная информация и которые дают обещание защищать ее, должны быть призваны к ответу, когда они нарушают это обязательство».
При этом уже началась кампания в защиту Виннер. «Предполагаемый информатор Реалити Ли Виннер нуждается в поддержке. Она молодая женщина, которую обвиняют в мужественной попытке помочь нам узнать больше», — написал в своем Twitter основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Позже WikiLeaks пообещал награду в $10 тыс. за информацию о репортере The Intercept, который подставил Виннер, выдав властям США распечатку доклада АНБ и номер отчета, по которому удалось ее вычислить.
16 мая президент США Дональд Трамп призывал найти в рядах американских спецслужб тех, кто сливает СМИ информацию о его общении с представителями России. Эти заявления прозвучали в ответ на обвинения в том, что он раскрыл секретную информацию о планах «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России) во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в первой половине мая. В феврале Трамп заявлял, что постоянные утечки препятствуют деятельности его администрации и осложняют его отношения с американской разведкой. Тогда он дал поручение Министерству юстиции провести расследования по утечкам.
О чем доклад АНБ
В секретном докладе АНБ утверждается, что российские спецслужбы проводили кибератаки на поставщиков программного обеспечения избирательных участков и разослали 122 фальшивых (фишинговых) электронных письма, содержащих документы с вредоносными программами. Как говорится в докладе, взлом систем производился сотрудниками российского Главного управления Генерального штаба ВС России (ГУ ВС РФ; до 2010 года — ГРУ) в августе 2016 года. Целью атаки было получение информации о программных решениях, которые используются в системе для голосования. В АНБ полагают, что хакеры сосредоточились на сборе данных, связанных с процессом регистрации избирателей США, а также о частных производителях машин, хранящих информацию о списках избирателей. По оценке Министерства внутренней безопасности, данные, которые собирались в результате этой кибератаки, не относились к подсчету голосов и не могли скомпрометировать результаты выборов, подчеркивает The Intercept.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о вмешательстве ГРУ в выборы президента США. «Кроме этого утверждения, которое абсолютно не соответствует действительности, какой-либо другой информации мы не видели, каких-либо, скажем так, аргументов в пользу достоверности этой информации мы не слышали, и, соответственно, мы решительно опровергаем возможность, что такое могло бы быть», — сказал Песков, добавив, что в Кремле не знакомы с отчетом АНБ.
Утечка как средство политической борьбы
Утечки информации становятся всё более распространенным способом политической борьбы в Америке, тем более что публикация засекреченной информации всегда имеет международный резонанс, отмечает Павел Шариков, эксперт института США и Канады РАН. «Раньше такие действия попадали под категорию «предательство Родины» и происходили нечасто. Сегодня, после публикации материалов, переданных Джулианом Ассанжем, Челси Мэннинг и Эдвардом Сноуденом, это становится модной тенденцией», — добавил Шариков.
Однако изобличение сотрудничающих со СМИ работников администрации президента весьма напоминает «закручивание гаек», полагает эксперт. Он не исключает, что к «вбросам» и «сливам» причастны весьма высокопоставленные представители Белого дома, и не исключено, что их конечная цель — добиться ограничения свободы печати. «Вместе с увеличением количества «сливов» крайне сложно разобраться, какая информация является «утечкой», а какая альтернативной правдой или фальшивой новостью. Так что понятно, почему у администрации Трампа данное направление становится приоритетом», — заключает эксперт.
Дела Мэннинг, Сноудена и остальных показывают, что «суровое наказание информаторов» происходит при любых президентах, сказал РБК Марк Крамер, эксперт Центра Дэвиса по изучению России и Евразии в Гарвардском университете. Поэтому дело Реалити Ли Виннер не является из ряда вон выходящим. Однако ее нельзя сравнивать со Сноуденом, поскольку она передала прессе только один доклад, в то время как Сноуден раскрыл миллионы засекреченных документов, добавил Крамер.
Во время президентства Барака Обамы было возбуждено девять судебных дел против организаторов утечек и сливов. Администрация применяла закон о шпионаже, чтобы преследовать не шпионов, а правительственных чиновников, которые общались с журналистами, отмечал в декабре 2016 года журналист The New York Times Джеймс Райзен.
Самые известные информаторы в истории США
Даниэль Эллсберг — бывший военный эксперт США и сотрудник американского аналитического центра RAND. Разочаровавшись действиями американского руководства во время войны во Вьетнаме, в июне 1971 года он передал газете The New York Times секретный сборник «Американо-вьетнамские отношения, 1945–1967: Исследование» (так называемые «Документы Пентагона»), в составлении которого сам принимал участие. Доклад был заказан министром обороны США Робертом Макнамарой. В нем отмечалось, что администрация президента Линдона Джонсона (1963–1969) провоцировала эскалацию войны во Вьетнаме, несмотря на заявления самого президента, что США не стремятся к ее расширению. Против Эллсберга инициировали судебное дело. Ему грозило до 115 лет тюремного заключения, но методы сбора доказательств, нарушающие права человека (прослушка телефона, незаконные обыски), привели к широкому общественному движению в его поддержку. Эллсберга оправдали. Секретный сборник был полностью рассекречен через 40 лет, в 2011 году.
Джулиан Ассанж — австралийский программист, основавший в 2006 году онлайновый ресурс WikiLeaks, который в 2010 году опубликовал почти 100 тыс. секретных документов, связанных с войнами в Афганистане и Ираке. Эти данные были переданы и позже опубликованы в ведущих мировых изданиях, в том числе в The Guardian, The New York Times, Der Spiegel и Al-Jazeera. В частности, в документах и видеозаписях содержалась информация о гибели мирных жителей в Афганистане по вине американских военных, что вызвало широкий международный резонанс. В июне 2012 года Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, а в августе того же года получил там политическое убежище. Находится там по настоящее время.
Челси (Бредли) Мэннинг — бывший военнослужащий армии США, арестованный за передачу сайту WikiLeaks видеозаписи обстрела с вертолета мирных жителей и журналистов Reuters, которых военные ошибочно приняли за террористов, в окрестностях Багдада в 2007 году. Его также подозревали в утечке десятков тысяч секретных документов о войне в Афганистане. В марте 2011 года ему было предъявлено 22 обвинения. Судебные слушания по его делу начались в середине декабря 2011 года. На суде он признал свою вину по десяти пунктам обвинения. В августе 2013 года суд приговорил его к 35 годам тюрьмы. За годы, проведенные в заключении, Мэннинг сменил пол и имя на Челси. В январе 2017 года бывший президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг, который вышел на свободу 17 мая.
Эдвард Сноуден — бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США, передавший в начале июня 2013 года газетам The Guardian и The Washington Post секретные данные АНБ, которые раскрывали схему тотальной слежки американских спецслужб по всему миру при помощи информационных сетей. По данным Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов. В июне 2013 года Сноудена заочно обвинили в шпионаже, и он был объявлен американскими властями в международный розыск. Информатор бежал вначале в Гонконг, а затем — в Россию, где получил временное убежище в августе 2013 года. Через год ему выдали вид на жительство в России на три года, который в 2017 году продлили до 2020 года.