Политика
0

Ельцин-центр убрал упоминания Ройзмана, Макаревича и других иноагентов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Ельцин-центр убрал упоминания бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, журналиста Дмитрия Муратова и музыканта Андрея Макаревича, признанных Минюстом иноагентами, а также других лиц из этого реестра. Об этом РБК сообщили в пресс-службе музея.

«Это произошло еще в начале осени, сразу же, как вступили в силу поправки к закону об иноагентах», — пояснила заместитель директора Людмила Телень.

С 1 сентября в России начали действовать новые ограничения для лиц, признанных иностранными агентами. Попавшие в этот список люди потеряли право проводить любые просветительские и образовательные мероприятия, включая лекции, мастер-классы и круглые столы (прежде такие встречи запрещалось проводить только с несовершеннолетними). Кроме того, было запрещено включать признанные иноагентами НКО в реестр социально ориентированных организаций и оказывать им поддержку со стороны государственных органов. 

Реестр иностранных агентов ведет Минюст. В настоящее время он насчитывает 1125 физических лиц и организаций. В последний раз он обновлялся 12 декабря 2025 года. В список иноагентов вошли журналист Михаил Гуревич, бурятский активист Доржо Дугаров, популяризатор космонавтики Виталий Егоров и бывший муниципальный депутат в Краснодарском крае Александр Коровайный.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Яна Баширова Яна Баширова
Ельцин-центр иноагенты
