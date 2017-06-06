Соседи заблокировали Катар

Чем эмират из Залива обидел партнеров и конкурентов

Влиятельные государства Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив власти королевства в поддержке терроризма. Причинами стали особый взгляд Катара на отношения с Ираном и длительное соперничество с Саудовской Аравией, указывают эксперты

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В понедельник, 5 июня, семь мусульманcких стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Первым о разрыве связей с Дохой (столица Катара) объявил Бахрейн, за ним последовали Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Позже к ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивская Республика.

Разрыв в заливе

В заявлении властей Бахрейна, опубликованном государственным агентством новостей, Катар обвиняется во вмешательстве во внутреннюю политику королевства и попытках свергнуть легитимную власть в Бахрейне, а также в поддержке вооруженных террористических группировок и финансировании формирований, связанных с Ираном. Согласно заявлению, действия Катара являются «грубым нарушением международного права», поэтому для «сохранения национальной безопасности» власти Бахрейна приняли решение отозвать своих дипломатов из Дохи, катарским дипломатам также предписано в течение 48 часов покинуть Бахрейн. Кроме того, Бахрейн намерен закрыть наземное, воздушное и морское сообщение с Катаром в течение 24 часов. Все граждане Катара должны за две недели покинуть Бахрейн.

Другие государства, поддержавшие это решение, приняли аналогичные меры.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты решили разорвать дипотношения в знак солидарности с Бахрейном, говорится в заявлении властей. К прозвучавшим ранее обвинениям власти ОАЭ и Саудовской Аравии добавили обвинения Катара в поддержке, финансировании и укрывательстве представителей экстремистских группировок, в том числе запрещенных в России ИГ, «Аль-Каиды» и «Братьев-мусульман». Саудовская Аравия также обвинила Катар в поддержке повстанцев в Йемене. ​Власти Йемена разрыв дипотношений с Дохой объяснили тем, что стали известны связи Катара с осуществившими в феврале 2015 года переворот шиитскими повстанцами хуситами из движения «Ансар Алла» и присоединившимися к ним сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха.

Ранее Катар уже обвиняли во вмешательстве и в дела других государств, и в поддержке «Братьев-мусульман». В марте 2014 года Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ отозвали своих послов из Дохи. Конфликт удалось разрешить в ноябре того же года, после того как четыре страны подписали соглашение, в котором обязались не вмешиваться в дела других государств — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАПГЗ), а также не поддерживать организации и лица, угрожающие безопасности и стабильности других стран. В ССАПГЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

МИД Катара 5 июня выразил глубокое сожаление и удивление принятым Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ решением, передает базирующийся в Катаре телеканал Al-Jazeera. В заявлении МИДа демарш назвали «неоправданным» и базирующемся «на безосновательных утверждениях и обвинениях».

Иран и другие причины раздора

Дипломатический конфликт разразился через две недели после визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. На состоявшемся в Эр-Рияде 21 мая арабо-исламском саммите, в котором принял участие эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США призвал усилить международную изоляцию Ирана, обвинив Тегеран в финансировании терроризма и поддержке режима Башара Асада в Сирии. По словам Трампа, Иран «разжигает огонь террора и сектантских конфликтов» на Ближнем Востоке в течение последних десятилетий.

В конце мая на сайте информационного агентства Катара (QNA) появились выдержки из выступления, которое приписывалось эмиру Аль Тани. В нем говорилось, что «было бы немудро иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе». Кроме того, глава Катара якобы заявил, что исламистское движение ХАМАС является «законным представителем палестинского народа», а Катар «вносит свой вклад в достижение справедливого мира между ХАМАС и Израилем посредством поддержания постоянных контактов с обеими сторонами», приводит текст ТАСС. Через несколько минут после публикации заявления, идущего вразрез с итогами саммита с участием Трампа, директор QNA заявил, что сайт был взломан, а опубликованный текст не соответствует ​действительности. МИД Катара также выступил с официальным опровержением.

Противоречия внутри аравийских монархий Персидского залива по вопросу единой линии на изоляцию или сдерживание Ирана зрели на протяжении нескольких месяцев, рассказывает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Максим Сучков. Подход Катара заключается в том, чтобы сотрудничать с Ираном там, где это возможно и выгодно, в то время как Саудовская Аравия такую позицию считает «предательской», говорит Сучков. Более того, Катар не одобряет того, что Эр-Рияд чрезмерно полагается на США как на гаранта собственной безопасности, отмечает эксперт.

Нагнетание напряжения между Катаром и другими странами Персидского залива является «комплексным явлением», считает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. Одна из целей — дисциплинировать Катар, который заигрывает с Ираном и, по слухам, находится в неплохих отношениях с ИГ.

Представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми призвал Катар и его соседей уладить отношения путем диалога.

Конфронтация между Саудовской Аравией и Катаром за лидерство в регионе назревала уже давно, объясняет эксперт клуба «Валдай» Владимир Евсеев. Скрытое соперничество между Дохой и Эр-Риядом продолжалось все последние годы в разных странах и проявилось, в частности, в Египте, где после «арабской весны» к власти в качестве президента пришел исламист Мохаммед Мурси, представитель группировки «Братья-мусульмане», которую спонсировал Катар, а сверг его генерал Абдель Фаттах ас-Сиси, который в свою очередь спонсировался Саудовской Аравией, приводит слова эксперта ТАСС. По мнению Евсеева, Саудовская Аравия и поддержавшие ее страны не заинтересованы в длительном ухудшении отношений, будут стремиться к улаживанию конфликта на основе учета Катаром их интересов, а посредником при урегулировании могут выступить США. ​

Последствия изоляции

Еще одним решением Катар был исключен из операций Коалиции по поддержке законной власти в Йемене, возглавляемой Саудовской Аравией. В заявлении главного командования альянса говорится, что Катар поощряет терроризм и поддерживает йеменские экстремистские формирования, что противоречит целям операции. Коалиция, созданная в 2015 году, участвует в гражданской войне в Йемене на стороне президента Мансура Хади и поддерживает его в конфликте с хуситами.

Обвинение в адрес Катара в сговоре с Ираном, региональным соперником арабских монархий, особенно поражает, так как Доха активно участвует в двух войнах против поддерживаемых Ираном сил — повстанцев в Йемене и лояльных Башару Асаду в Сирии, пишет The New York Times.

Катар, как и другие монархии в Персидском заливе, является близким союзником Вашингтона, напоминает газета. На территории Катара находится крупная американская военная база, которой пользуется международная коалиция во главе с США в своих операциях против ИГ в Сирии и Ираке. Вражда между региональными союзниками угрожает дальнейшим операциям коалиции и сотрудничеству в противостоянии Ирану, пишет The New York Times.

Прекращение транспортного сообщения с Катаром спровоцировало в стране ажиотажный спрос на продукты и питьевую воду, пишет египетский новостной портал «Youm7». Сразу после появления сообщений о закрытии границ с Саудовской Аравией, которая обеспечивает поставки 40% необходимого Катару продовольствия, жители королевства начали поспешно скупать продукты. «Люди бросились во все близлежащие бакалейные лавки и супермаркеты, скупают молоко, воду, рис, яйца. Из магазинов продукты вывозят целыми машинами, полки моментально пустеют после новостей о закрытии границ с Саудовской Аравией, через которую шел большой поток продовольствия», — сообщили телеканалу очевидцы. По их словам, «ничего подобного тут никогда не видели». Как сообщил телеканал «Аль-Джазира», в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются фуры, которые не могут попасть на территорию Катара.

Нефть и торговля

Из-за разрыва отношений с Саудовской Аравией и Эмиратами Катар потеряет 82% своего товарооборота со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), пишет Al-Arabiya. По данным Министерства планирования и статистики Катара​, в 2016 году товарооборот между Катаром и ССАГПЗ составил около 84% от общего объема торгового обмена между Катаром и арабскими странами. Доля ССАПГЗ в совокупном товарообороте королевства со странами мира составляет 12%, доля арабских стран в целом — 14%.

Реакция рынков

Фондовые индексы Дубая и нескольких других рынков региона упали в понедельник, но не настолько резко, как в Катаре. Индекс относительной силы индекса Катарской биржи упал до 18,3 пункта в понедельник, 5 июня, опустившись ниже технической отметки в 30 пунктов в результате самой масштабной распродажи акций с ноября 2016 года, пишет Bloomberg. Индикатор снизился до минимума с января 2016 года в результате самого резкого падения за последние восемь лет. По итогам торгов капитализация катарского фондового рынка потеряла 33,5 млрд риалов ($9,2 млрд).

Рост котировок нефти после разрыва дипломатических отношений стал «рефлекторной реакцией» рынка на эту новость, написал по электронной почте Bloomberg аналитик исследовательской компании Energy Aspects Вирендра Чаухан. Катар не является центральным участником сделки «ОПЕК — вне ОПЕК» о сокращении добычи; эмират добывает в сутки около 600 тыс. барр. нефти, рассуждает эксперт. Если разрыв дипотношений будет расценен как эскалация опосредованной войны в регионе и в нее будут вовлечены крупные нефтепроизводители, «тогда ситуация изменится». Пока динамика котировок не связана с геополитическими рисками, заключил Чаухан.

К концу дня нефть растеряла внутридневной рост. Июльские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской бирже дешевели на 0,6%, до $47,23 за барр., нивелировав рост на 1,6%. Августовские контракты Brent подешевели на $0,49, до $49,46, на Лондонской бирже ICE Futures Europe. «Беспрецедентное решение, скорее всего, не будет иметь долгосрочных последствий для цен на нефть, но его стоит учитывать [в анализе]», — сказал Bloomberg аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Тамас Варга.

Конфликт может усилить геополитическую напряженность в регионе, при этом оказав «очень кратковременное» воздействие на цену нефти, сказал Bloomberg директор консалтинговой компании Ivy Global Energy Тушар Тарун Бансал. Сейчас кажется маловероятным, что ситуация повлияет на договоренности ОПЕК о сокращении добычи или на сплоченность ОПЕК в этом вопросе. Министры 24 стран, входящих и не входящих в ОПЕК, 25 мая в Вене договорились продлить сокращение добычи нефти до конца марта 2018 года. Более длительное воздействие на цены возможно, если это решение поколеблет сплоченность ОПЕК и приведет к росту добычи сверх оговоренных лимитов, заключил Тарун Бансал.

Риск того, что конфликт повлияет на консенсус в ОПЕК, представляется минимальным, пишет в аналитической записке эксперт Bloomberg Intelligence Филипп Хладек. Скорее он окажет воздействие на поставки СПГ, поскольку Катар в основном добывает газ и является одним из ключевых поставщиков этого топлива, объясняют они.

Сложно представить, чтобы действия Саудовской Аравии и ее союзников против Катара могли физически воспрепятствовать поставкам катарской нефти и газа их заказчикам, пишет аналитик Bloomberg Джулиан Ли. Катарские суда смогут достигать Персидского залива через территориальные воды Катара, Ирана и Омана, если Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн закроют для них свои воды, считает эксперт. Риск для поставок в Европу возникнет, если Египет закроет для катарских перевозчиков Суэцкий канал, но это представляется маловероятным, так как Константинопольский договор от 1888 года обеспечивает вечный нейтралитет канала в мирное и военное время.

Последствия для региона

«Если конфликт затянется, последствия могут быть очень серьезными, — приводит Reuters слова своего собеседника в банковском секторе Ближнего Востока, пожелавшего остаться неназванным. — Управляющие активами не станут различать Катар и другие страны Залива и воздержатся от выдачи кредитов любой стране в регионе».

Поскольку для стран Залива торговля углеводородами — ключевая позиция в их структуре экспорта, торговые и инвестиционные связи между ними слабы, что смягчает серьезность экономических последствий этого конфликта, пишет агентство. ОАЭ — крупнейший торговый партнер Катара в Заливе, но лишь пятый по величине в мире. Аналогичным образом доля активов стран региона в структуре фондового рынка Катара колеблется от 5 до 10%, по данным биржи страны, что снимает риски обвала рынка при уходе с него этих игроков.

С проблемами из-за разногласий с Катаром может столкнуться Египет, пишет в аналитической записке эксперт Bloomberg Intelligence Роб Барнетт. С начала года доля катарских поставок в структуре газового импорта Египта составила 84%, из-за чего египетским законодателям придется поторопиться, чтобы быстрее разрешить этот кризис, считает аналитик. Электростанции на природном газе генерируют порядка 80% вырабатываемого Египтом электричества, и импорт из Катара необходим для бесперебойной подачи света.

Последствия для Катара

Катар — одна из богатейших стран мира, имеющая большое стратегическое значение как крупнейший производитель сжиженного природного газа. Суверенному фонду эмирата принадлежат активы на $335 млрд, в том числе доли в различных международных компаниях, включая Barclays Plc и Credit Suisse Group. Прочное финансовое положение должно помочь стране избежать экономического кризиса, который может стать следствием кризиса геополитического, пишет Reuters.

У Катара диверсифицированная структура экспорта СПГ, что страхует страну от возможных экономических рисков при усугублении конфронтации со странами региона. Главный потребитель катарского газа — Азия. На Японию, Южную Корею, Индию и Китай приходится более половины газового экспорта страны. Второй по величине потребитель катарского газа — Европа, особенно Великобритания и Италия и в меньшей степени Испания и Бельгия. Катар недавно расширил свою портовую инфраструктуру, что позволит стране продолжить отправлять СПГ на экспорт морским путем, а также получать по морю товары, поставки которых станут невозможными из-за закрытия наземного сообщения с Саудовской Аравией.

Тем не менее отдельные сектора катарской экономики могут пострадать, если региональный конфликт затянется на месяцы. Авиакомпания Qatar Airways понесет убытки, если отдельные туристические хабы региона аннулируют с ней соглашения о сотрудничестве, пишет Reuters. Компания может лишиться части своих маршрутов и столкнуться с необходимостью обходить воздушное пространство соседних стран, отмечают аналитики Citi.

Подешевевшие в понедельник, 5 июня, катарские облигации указывают на риски повышения стоимости заимствования для страны, которая нуждается во внешних ресурсах для финансирования инфраструктурных проектов на $200 млрд в преддверии чемпионата мира по футболу (Катар примет турнир в 2022 году).

Некоторые египетские банки приостановили операции с банками Катара. Пока неясно, последуют ли примеру Египта другие банки залива, пишет Reuters. Коммерческие банки ОАЭ ждут соответствующих указаний от Центробанка страны, сообщили они Reuters. Затянувшиеся санкции могут отрицательно сказаться на доступе катарских банков к ликвидности и повысить для них стоимость обслуживания внешних заимствований, полагают аналитики Citi.

Блокада ударит по импорту продуктов питания и иных товаров, поставлявшихся из Саудовской Аравии. При закрытии границы Катару также придется импортировать по морю алюминий и другие стройматериалы, что грозит взвинтить стоимость строительства и тем самым подстегнуть инфляцию.

В долгосрочном плане кризис между Катаром и его соседями по Заливу может подстегнуть цены на продовольствие и инфляцию, замедлить экономический рост и повредить строительному сектору Катара, отмечает Bloomberg выдержки из аналитической записки экспертов Citi Фарука Суссы и Луиса Косты.

«В целом дела обстоят неважно. На моей памяти, это первый такой локальный кризис в регионе. Все пытаются просчитать возможные последствия», — сказал Reuters Мохаммед Али Янис, гендиректор брокерской компании NBAD Securities (Абу-Даби). — Все надеются, что здравый смысл возобладает и все вернется на круги своя. Пока же мы видим сплошную эскалацию».

В краткосрочной перспективе Катар сможет легко контролировать последствия кризиса, так как он располагает для этого необходимыми ресурсами. Однако есть значительные финансово-экономические риски, которые относятся к санкциям, если те будут оставаться в силе продолжительный период, рассуждают эксперты Citi.

Этот кризис гораздо более серьезный, чем кризис 2014 года, когда из-за проповеди катарского богослова Юсуфа аль-Кардави Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ отозвали из страны своих послов. Заморозка дипломатических отношения продлилась с марта по ноябрь 2014 года.