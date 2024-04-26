Александр Медведев оценил слова игрока «Рубина» про «денежки на карту»
Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил «РБ Спорт», что ему понравилась шутка полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова про вознаграждения от «Краснодара» после матча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Смешно и показательно. Ведь ошеломляющий успех Руслана Безрукова показывает, что на сцене могут появляться новые актеры комедийно-циркового жанра. И это здорово» — сказал Медведев.
Безруков после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Краснодарский клуб после поражения «Зенита» сократил до одного очка отставание от петербургского клуба, лидирующего в турнирной таблице РПЛ.
Комитет по этике РФС собирается оценить эти высказывания Безрукова, глава РПЛ Александр Алаев заявил, что не видит оснований для наказания полузащитника «Рубина»
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