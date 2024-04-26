Александр Медведев оценил слова игрока «Рубина» про «денежки на карту»

После победы над «Зенитом» Руслан Безруков пошутил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Глава «Зенита» назвал смешной эту шутку и заявил, что на сцене могут появляться «новые актеры комедийно-циркового жанра»

Александр Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил «РБ Спорт», что ему понравилась шутка полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова про вознаграждения от «Краснодара» после матча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Смешно и показательно. Ведь ошеломляющий успех Руслана Безрукова показывает, что на сцене могут появляться новые актеры комедийно-циркового жанра. И это здорово» — сказал Медведев.

Безруков после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Краснодарский клуб после поражения «Зенита» сократил до одного очка отставание от петербургского клуба, лидирующего в турнирной таблице РПЛ.

Комитет по этике РФС собирается оценить эти высказывания Безрукова, глава РПЛ Александр Алаев заявил, что не видит оснований для наказания полузащитника «Рубина»