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Александр Медведев оценил слова игрока «Рубина» про «денежки на карту»

Глава «Зенита» назвал Безрукова из «Рубина» актером комедийно-циркового жанра
После победы над «Зенитом» Руслан Безруков пошутил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Глава «Зенита» назвал смешной эту шутку и заявил, что на сцене могут появляться «новые актеры комедийно-циркового жанра»
Александр Медведев
Александр Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил «РБ Спорт», что ему понравилась шутка полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова про вознаграждения от «Краснодара» после матча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Смешно и показательно. Ведь ошеломляющий успех Руслана Безрукова показывает, что на сцене могут появляться новые актеры комедийно-циркового жанра. И это здорово» — сказал Медведев.

Алаев не увидел оснований для наказания игрока «Рубина» за шутку
Спорт
Александр Алаев

Безруков после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Краснодарский клуб после поражения «Зенита» сократил до одного очка отставание от петербургского клуба, лидирующего в турнирной таблице РПЛ.

Комитет по этике РФС собирается оценить эти высказывания Безрукова, глава РПЛ Александр Алаев заявил, что не видит оснований для наказания полузащитника «Рубина»

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Александр Медведев ФК Рубин Казань ФК Краснодар ФК Зенит
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