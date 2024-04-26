Песков заявил, что не слышал от следствия данных об особняке замминистра Иванова

Песков заявил, что не слышал от следствия об особняке замминистра Иванова

Тимур Иванов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в информации по делу арестованного замминистра обороны Тимура Иванова необходимо ориентироваться только на официальные источники. Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию о найденном у Иванова особняке на Рублевке за 1 млрд руб.

«По этому делу я предлагаю ориентироваться только на официальные заявления», — сказал представитель Кремля журналистам, передает корреспондент РБК. Он добавил, что «не слышал официальных заявлений следствия на этот счет». «Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива», — отметил пресс-секретарь президента России.

Суд в Москве 24 апреля арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля, утром следующего дня его арестовали. Ему вменяют часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Она предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Следствие полагает, что Иванов вместе с Бородиным получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Фомин, по версии обвинения, способствовал получению Ивановым взятки.

Иванов заявил о своей невиновности.

Суд арестовал счета Иванова. По данным ТАСС, под арест попало «все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных».

Иванов в 2019 году попал в рейтинг богатейших силовиков страны по версии Forbes. По итогам 2018 года доход его семьи составил 136,7 млн руб., самого замминистра — 13,6 млн руб. В Минобороны он организовывал управление имуществом, занимался планированием закупок товаров по гособоронзаказу, вопросами строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для нужд ведомства.